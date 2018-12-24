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إيقاف 5 رباعين بشكل مؤقت بعد إعادة تحليل عينات من أولمبياد 2012

منذ 1 ساعة
رفع الأثقال
الأوكراني أوليكسي توروختي

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باريس – أعلن الاتحاد الدولي لرفع الأثقال الإثنين أن خمسة رباعين، بينهم بطلان أولمبيان، أوقفوا بشكل موقت بعد إعادة تحليل عينات بول أخذت على هامشاللجنة الأولمبية الدولية في لندن.

تجريد توروختي من ذهبيته

وتشمل قائمة الرباعين الموقوفين، الأوكراني أوليكسي توروختي المتوج بذهبية وزن دون 105 كلغ قبل ستة أعوام، والأوزبكي رسلان نورودونوف الذي توج بذهبية الوزن نفسه في أولمبياد ريو 2016، بعد فحوص إيجابية للمنشطات.

ويتوقع أن تؤدي إعادة تحليل العينات الى تجريد توروختي من ذهبيته، بينما ستقتصر عقوبة نورودونوف على الإيقاف نظرا لأن العينات الإيجابية أخذت قبل أربعة أعوام من فوزه بالذهبية في ريو دي جانيرو البرازيلية.

كما يواجه الآذري فالنتين خريستوف احتمال فقدان ميداليته البرونزية لوزن دون 56 كلغ في أولمبياد 2012 بعد فحص إيجابي للمنشطات، في حين أن الرباعين الباقيين، الأرميني ميلين دالوزيان والبيلاروسي ميكالاي نوفيكاو، لم يحرزا أي ميدالية في الأولمبياد اللندني.

وأعلنت اللجنة الأولمبية الدولية الشهر الماضي إعادة تحليل عينات من أولمبياد 2012 باستخدام “أحدث الوسائل العلمية”، على أن يعهد بذلك الى الى وكالة دولية أنشئت حديثا. – (أ ف ب)

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