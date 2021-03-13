إيكر كاسياس وسارة كاربونيرو يعلنان انفصالهما عبر “انستغرام”

مدريد – أعلن حارس المرمي الدولي السابق إيكر كاسياس والصحفية سارة كاربونيرو، عن انفصالهما عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وقال الزوجان الإسبانيان في إعلان صدر بنفس الصيغة عبر حساباتهما الشخصية في شبكة انستجرام: “كلا من إيكر وأنا (سارة) فخوران جدا بالعائلة التي شكلناها وبأننا كنا قادرين على مشاركة الحب الذي ملأنا بالسعادة خلال كل سنوات الارتباط هذه”.

وتابعا: “اليوم يأخذ حبنا سبلا مختلفة، ولكنها ليست بعيدة، لأننا سنواصل معا أداء المهمة الرائعة المتمثلة في الاستمرار في أن نكون أبوين متفانين كما فعلنا حتى الآن. إنه قرار مدروس للغاية نتخذه بالاتفاق المتبادل”.

وأشار الاثنان إلى أن “الاحترام والمودة والصداقة ستبقى تربطهما دائما”.

وأضافا: “أولويتنا على أساس من الحب والالتزام تتمثل في العمل من أجل رفاهية أطفالنا وتعليمهم وحمايتهم حتى يكبروا في بيئة مستقرة وصحية”.

وتابعا: “بهذه الكلمات نطلب احترام خصوصيتنا في وقت التغيير هذا. ستكون هذه هي الكلمات العامة الوحيدة التي سنقولها في الحاضر والمستقبل. شكرا جزيلا لتفهمكم”.

يشارك إلى أن سارة كاربونيرو (37 عاما) وإيكر كاسياس (39 عاما) قد تزوجا بمدريد في 20 مارس/آذار 2016 ونتج عن هذا الزواج طفلان؛ مارتن ولوكاس. (إفي)