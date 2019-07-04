“إيكو هايكرز”.. مبادرة شبابية لأردن خال من النفايات

منى أبو حمور

عمان– نحو أردن نظيف خال من النفايات، وتسليط الضوء على العديد من المناطق السياحية “غير المعروفة”، انطلقت مبادرة “إيكو هايكرز جوالة الطبيعة” الشبابية، لتنظيف هذه الأماكن وتجميلها خلال مسارات رياضة المشي التي نظمها مؤسس المبادرة نادر المناصير.

جاءت فكرة “إيكو هايكرز” من رحم الطبيعة، وتحديدا في أحد مسارات المشي التي قام بها المناصير؛ إذ بدأت من منطقة أم قيس، وانتهت بالكرك مؤخرا، تعرف خلالها على مناطق جميلة في الأردن، لم يكن يعرفها من قبل.

لاحظ المناصير تراكم النفايات خلال جولته في المناطق السياحية والمتنزهات جراء التنزه السلبي من قبل المتنزهين، ما دفعه لإطلاق مبادرة على إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” يدعو فيها أصدقاءه ومعارفه للمشاركة في “إيكو هايكرز” تحت شعار “لننظف خلال تجوالنا”؛ حيث لاقت إقبالا كبيرا من المتابعين للصفحة، لا سيما الأجانب الذين جاؤوا إلى الأردن لتعلم اللغة العربية.

تتعدد أهداف “إيكو هايكرز”؛ أولها يهتم بتنظيف المناطق المقصودة خلال رياضة المشي، بالإضافة لاستكشاف الطبيعة والأماكن الخلابة في مختلف المحافظات، وخصوصا “غير المعروفة”، مثل: وادي الريان، وادي السلايطة، بدر، وادي الواله، أم السوس وغيرها من المناطق الجميلة التي يجهل وجودها الكثير من الأردنيين، وعليه يتم الترويج لتلك الأماكن إعلاميا، وتعريف المواطن والسائح الأجنبي بها.

بدت الدهشة، بحسب المناصير، على وجوه الكثير من المشاركين الأردنيين بوجود مثل هذه المناطق الجميلة في الأردن، “مستهجنين” السلوكيات السلبية للمتنزهين التي تنتهي بتراكم النفايات فيها، وإعطاء صورة سلبية عن المكان.

جانب من مسارات المبادرة في استكشاف الاماكن السياحية وتنظيفها- (من المصدر)



لا يقتصر دور “إيكو هايكرز”، وفق المناصير، على جمع النفايات؛ حيث يعزز التبادل الحضاري والثقافي بين الأردنيين والأجانب المشاركين في الرحلات، كتبادل اللغة ورفع الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة وضرورة جمع النفايات، لا سيما في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه دول العالم للبيئة. ويشير المناصير إلى دعم المبادرة سكان المجتمع المحلي في المناطق الريفية التي يزورونها، كمنطقة بدر؛ حيث قدمت المبادرة الدعم للجمعيات النسائية في المنطقة التي تحتوي على مطابخ إنتاجية، وتروج لمنتجات نساء تلك المناطق، من خلال شراء منتجاتهن من المأكولات الشعبية، مثل: الرشوف، خبز الشراك، اللبنة، زيت الزيتون والزعتر البلدي، ودعمهن بدفع تكاليف منتجاتهن، وتعريف السياح الأجانب بها.

ومن الأهداف المهمة لـ”إيكو هايكرز” إعادة تدوير النفايات التي نقوم بجمعها خلال المبادرة، وفق المناصير، إلا أن عدم وجود شركات تدوير محلية لأخذ النفايات أوقف الاستمرار في تنفيذ المهام، ففي البداية كان هناك أفراد يأخذون هذه النفايات لإعادة تدويرها، ولكن بعد ذلك توقفوا.

ويتابع المناصير أنه انضم للمبادرة مجموعة كبيرة من المتطوعين الشباب في الفترة الأخيرة بعد قيامه بتحميل صور الرحلات عبر صفحة المبادرة الرسمية على فيسبوك “إيكو هايكرز”، ثم تواصل العديد من الشباب الذين أبدوا رغبتهم في المشاركة في التنظيف.

ويؤكد المناصير أن النظافة هي جزء أساسي من المبادرة، وهي مسؤولية اجتماعية لكل شخص، لافتا إلى أن العناية بهذا الوطن والحفاظ على نظافته، وحمل كيس واحد من النفايات “كلها أمور تعزز بداخله الانتماء الحقيقي وحب الوطن بداخل كل واحد فينا”.

“إقبال الناس كبير، نصفهم من الأجانب أحيانا يكون أكثر من 100 شخص في الرحلة الواحدة”، لكن هناك حدود للعدد خلال الرحلات التي تنظمها “إيكو هايكرز”، ويحكم ذلك طبيعة المكان، وفي كثير من الأحيان لا يتجاوز العدد 75 شخصا في الرحلة الواحدة، وفق المناصير.

ويصف المناصير “بحماس ودافعية يقبل المتطوعون على المشاركة في المبادرة، وهم على علم مسبق بحملة النظافة التي تستمر طوال الرحلة”، منوها إلى أن أقل رحلة تم خلالها تعبئة مركبة “ديانا” من النفايات، بمعدل ما يقارب 300-350 كيس نفايات، ما يغير في الطبيعة ويعيد لها جماليتها كالسابق “خالية من النفايات”.

المبادرون في “ايكو هايكرز” يشعرون بفخر كبير، بالإضافة لقضائهم وقتا ممتعا في الطبيعة، إلى جانب التعرف إلى أشخاص جدد، كما أن حجم النفايات التي يتم جمعها يفاجئهم.

يمول المبادرون في “إيكو هايكرز” رحلاتهم بشكل فردي، وبمبالغ متواضعة، بحيث توزع المبالغ التي يتم جمعها على المواصلات، والقفازات وأكياس النفايات، مسلطين الضوء خلال رحلاتهم على الترويج للأماكن غير المعروفة، وتنظيفها وضرورة المحافظة على البيئة، حسب المناصير.

ويوضح المناصير “يأتي تنظيم رحلات “إيكو هايكرز” يوم الجمعة لتشجيع العائلات التي تنظم رحلاتها في اليوم ذاته، على تنظيف الأماكن عقب التنزه، ففي كثير من الأحيان يقوم المتنزهون بمشاركة المتطوعين التنظيف خاصة الأطفال، وعادة ما يقومون بإيصال رسائل إليهم، وذلك بإرسال أكياس نفايات فارغة، من أجل تشجيعهم على الحفاظ على جمالية المنطقة التي يجلسون بها”.

ويقول “لا يوجد جهات داعمة لنا، وعادة ما نحصل على دعم فردي للرحلات”؛ كالسفارة الفرنسية التي دعمت رحلة نظمت لزيارة غابة ديغون، للتنزه بها ومن ثم تنظيفها، كما قدمت السفارة الكندية الدعم للمبادرة للمشاركة في يوم الأرض، فضلا عن العديد من الفعاليات والمناسبات التي تخص البيئة. ويلفت المناصير إلى مشاركة العديد من السياسيين والدبلوماسيين الأجانب، الذين لفتت انتباههم المبادرة مثل: السفير الكندي، السفير الفرنسي، والدبلوماسيين الأجانب الذين يعملون في السفارات الأجنبية في الأردن.

ويطمح المناصير، من خلال “إيكو هايكرز”، للوصول إلى أردن نظيف خال من النفايات، ورفع وعي الناس بأهمية المحافظة على البيئة، ليعرف كل شخص مسؤوليته تجاه الوطن، ويلفت أنظارهم لأثر الاعتداء على البيئة وآثاره السلبية.

ويتوجه المناصير بالشكر إلى سكان المجتمعات المحلية للمناطق التي يزورها المبادرون، لحسن استقبالهم ومساعدتهم في التنظيف في كثير من الأحيان، وتقديم العون لهم.