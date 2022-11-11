إيلون ماسك لموظفي “تويتر”: إفلاس الشركة متوقع

أبلغ المالك الجديد لشركة “تويتر”، إيلون ماسك في رسالة عبر البريد الإلكتروني موظفيه، أن إفلاس الشركة أمر غير مستبعد، وحذرهم من خسارة الشركة مليارات الدولارات العام المقبل.

وبعث ماسك ليل الأربعاء بأول رسالتين على مستوى الشركة إلى موظفيه الذين نجوا من عمليات التسريح الجماعي التي جرت الأسبوع الماضي، يأمرهم فيها بالعودة إلى المكاتب فورا والعمل لمدة لا تقل عن 40 ساعة أسبوعيا، كما حذرهم من أوقات عصيبة مقبلة، وفق ما نقلته وكالة “أسوشيتدبرس”.

كما قال ماسك في إحدى رسالتيه، قبل أن يصف المناخ الاقتصادي السيئ لشركات مثل “تويتر” التي تعتمد بشكل شبه كامل على الإعلانات لكسب المال، “آسف لأن هذا هو أول بريد إلكتروني أرسله إلى الشركة بأكملها، لكن لا توجد طريقة لتجميل الرسالة”.

تباطؤ قادم

وأوضح قائلا “بدون عائدات اشتراك كبيرة، لا توجد فرصة جيدة لأن تنجو (شركة) تويتر من التباطؤ الاقتصادي القادم. نحتاج إلى أن يكون ما يقترب من نصف عائداتنا من الاشتراكات”. وكالات