إيلون ماسك يصدر “عفواً عاماً” عن الحسابات المجمّدة على تويتر

أعلن المالك الجديد لتويتر إيلون ماسك في تغريدة الخميس أنّه قرّر، بناء على نتيجة استفتاء أجراه عبر المنصّة واستمرّ 24 ساعة، إصدار “عفو عام” عن الحسابات المجمّدة على موقعه وإعادة تفعيلها اعتباراً من “الأسبوع المقبل”.

وقال ماسك: “الشعب قال كلمته. العفو العام يبدأ الأسبوع المقبل”، وذلك ردّاً على تغريدة سابقة نشرها الأربعاء وطلب فيها من المغرّدين أن يجيبوا في استفتاء على سؤال “هل يفترض بتويتر أن يمنح عفواً عاماً عن الحسابات المجمّدة بشرط أن لا تكون قد انتهكت القانون أو أرسلت بريداً عشوائياً فاضحاً؟”. وكالات