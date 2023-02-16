إيلون ماسك يقترب من استعادة لقب أغنى شخص في العالم

يوشك الملياردير الأميركي إيلون ماسك أن يستعيد لقبه كأغنى شخص في العالم، والذ فقده في ديسمبر الماضي، ليأتي خلف رجل الأعمال برنارد أرنو، وذلك بفضل ارتفاع أسهم شركة “تسلا” بنسبة 70% خلال العام الجاري.

ربما يستغرق ماسك وقتاً أطول قليلاً لتجاوز قطب السلع الفاخرة الفرنسي، لكن إفصاح لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية هذا الأسبوع أظهر أن رجل الأعمال تبرع بـ11.6 مليون سهم من أسهم “تسلا” لجمعيات خيرية لم يُفصح عن اسمها بين أغسطس وديسمبر، بقيمة بلغت نحو 1.9 مليار دولار، بناءً على أسعار الإغلاق في الأيام التي تبرع فيها ماسك بتلك الأسهم.

تقليص الفارق مع أرنو

جاء هذا الإفصاح في وقت قلص فيه ماسك (51 عاماً)، فجوة الثروة مع أرنو إلى أقل من 10 مليارات دولار وسط علامات توضح تزايد الطلب على سيارات “تسلا” الكهربائية.

تبلغ ثروة ماسك الآن حوالي 184 مليار دولار بعد تبرعه الأخير، طبقاً لمؤشر “بلومبرغ للمليارديرات”، ما يشكل تراجعاً من ذروة الثروة التي تجاوزت الـ300 مليار دولار في أواخر 2021، قبل اتخاذه قرار شراء شركة “تويتر” ضمن صفقة استحواذ تم تمويلها من خلال تمويلات بنكية، مقترباً من ذروة سوق التكنولوجيا لكن بزيادة تزيد عن حوالي 59 مليار دولار هذا العام.

ماسك الرئيس التنفيذي لـ”تسلا” وأكبر مساهم فرد فيها، تبرع سابقاً بعدد من أسهم الشركة، قيمتها تبلغ نحو 5.7 مليار دولار في 2021، لتصبح هذه الخطوة آنذاك واحدة من أكبر التبرعات الخيرية في التاريخ.

كُشف النقاب لاحقاً عن متلقي التبرع والذي يُعرف بـ”مؤسسة ماسك” (Musk Foundation)، التي خصصت مؤخراً أموالاً لمشاريع التعليم وإزالة الكربون بجانب المنظمات غير الربحية في المنطقة المحيطة براونزفيل، بولاية تكساس الأميركية، وهي تقع على مقربة من الميناء الفضائي التابع لشركة “سبيس إكس”.

ساهمت التبرعات المُقدمة إلى “مؤسسة ماسك” التي انتقلت من كاليفورنيا لتكساس أثناء الجائحة، خلال 2021 في تعزيز حجمها.

الأعمال الخيرية

هذه الزيادة في أصول المؤسسة تشير إلى أنه سيتعين على ماسك أن يصبح أكثر نشاطاً في الأعمال الخيرية، حيث أنه يجب أن تنفق المؤسسات الخاصة في الولايات المتحدة 5% من أصولها على الأغراض الخيرية بشكل سنوي.

ومن هذا المنطلق، أرسل ماسك في 2021 حوالي 160 مليون دولار للمنظمات غير الربحية، وهو أكبر مبلغ تبرع به من منظمته خلال عام ميلادي.

لكن بالرغم من كونها واحدة من أكبر المؤسسات في البلاد، فإن ذراع ماسك الخيرية لا تملك سوى قلة من الموظفين. حيث أدرج نموذج ضريبي حديث ماسك ومساعده جاريد بيرشال وماتيلدا سيمون كمديرين، ولم يدرج غيرهم كموظفين بالشركة.

لم يستجب بيرشال على طلب التعليق على الأمر يوم الأربعاء، بحسب موقع بلومبيرغ.

في الوقت نفسه، قدمت مؤسسة “بيل وميليندا غيتس”، وهي أكبر مؤسسة أميركية بأصول قيمتها حوالي 55 مليار دولار في نهاية 2021، ما يقرب من 6.2 مليار دولار في شكل منح في ذلك العام، كما أنها تضم أكثر من 1700 موظف.

بالرغم من أن “سبيس إكس” شكلت حصة أكبر من ثروة ماسك في الأعوام الأخيرة، لا تزال أسهم “تسلا” تستحوذ على جزء كبير أيضاً. باع ماسك أكثر من 20 مليار دولار من أسهم “تسلا” العام الماضي حينما كان يحاول تعزيز عملية شرائه لشركة “تويتر”.