إيمبولو يقود سويسرا لتخطي بلده الأم الكاميرون

الدوحة – افتتح منتخب سويسرا مشواره في نهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم، المقامة حاليا في قطر، بفوز ثمين 1-0 على منتخب الكاميرون أمس الخميس، في الجولة الأولى لمباريات المجموعة السابعة من مرحلة المجموعات للمسابقة.

وفشل منتخب الكاميرون في اغتنام الفرص السهلة التي سنحت له خلال الشوط الأول، الذي فرض خلاله سيطرته المطلقة في أغلب الفترات، ليأتي العقاب في الشوط الثاني من جانب المنتخب السويسري، الذي حسمت خبرة لاعبيه الأمور لصالحهم في النهاية.

وتقمص بريل إيمبولو “الكاميروني المولد” دور البطولة في المباراة، عقب تسجيله هدف منتخب سويسرا الوحيد في الدقيقة 48، حيث رفض بعدها الاحتفال بهز شباك بلده الأصلي.

وبذلك، حصد منتخب سويسرا، الذي يشارك في كأس العالم للمرة الثانية عشر في تاريخه، أول ثلاث نقاط في المجموعة، التي تضم أيضا منتخبي البرازيل وصربيا.

في المقابل، بقي المنتخب الكاميروني، الذي يسجل ظهوره الثامن في كأس العالم كأكثر المنتخبات الأفريقية مشاركة في المحفل الكروي الكبير، بلا رصيد من النقاط.

ويلتقي منتخب الكاميرون مع نظيره الصربي يوم الاثنين المقبل في الجولة المقبلة، التي تشهد مواجهة نارية للمنتخب السويسري ضد منتخب البرازيل، في اليوم ذاته.

جاءت المبادرة الهجومية من جانب المنتخب السويسري، الذي استحوذ على الكرة ولكن دون خطورة على المرمى الكاميروني.

وعلى عكس سير اللعب، سنحت أول فرصة حقيقية في اللقاء لمصلحة منتخب الكاميرون، في الدقيقة العاشرة، حينما تلقى برايان مبومو تمريرة أمامية لينطلق بالكرة حتى وصل إلى منطقة الجزاء، قبل أن يسدد بقوة، لكن يان سومير، حارس مرمى سويسرا، تصدى للكرة بصعوبة، لترتد منه وتصل إلى كارل توكو إيكامبي، الذي قابلها بتسديدة مباشرة من داخل المنطقة، لكنه وضع الكرة فوق العارضة.

ورد منتخب سويسرا بهجمة منظمة انتهت بتسديدة من خارج المنطقة عبر جرانيت تشاكا في الدقيقة 12، لكن الكرة ذهبت إلى ركلة مرمى.

وأضاع إيريك ماكسيم تشوبو موتينج فرصة محققة للتسجيل لمصلحة الكاميرون في الدقيقة 14، حيث استخلص الكرة بمهارة من الدفاع، لينطلق بالكرة من منتصف الملعب ويصل لداخل المنطقة، غير أنه سدد برعونة، ليتصدى سومير للكرة.

اكتسب منتخب الكاميرون الثقة بمرور الوقت، وبات الأكثر امتلاكا للكرة، وسدد كولينز فاي من خارج المنطقة في الدقيقة 26، لكنه وضع الكرة بعيدة عن القائم الأيسر.

وأهدر منتخب الكاميرون فرصة محققة أخرى للتسجيل في الدقيقة 29 عن طريق مارتن هونجلا، الذي سدد من على يمين منطقة الجزاء، لكن سومير أبعد الكرة بصعوبة بالغة، قبل أن يحولها الدفاع لركنية لم تستغل.

وهدد المنتخب الكاميروني المرمى السويسري من جديد في الدقيقة 34، حيث أرسل فاي تمريرة عرضية زاحفة من الجانب الأيمن إلى إيكامبي، لكن الدفاع تدخل في الوقت المناسب، مبعدا الكرة لركنية لم تسفر عن شيء.

في المقابل، سدد نيكو إلفيدي، لاعب المنتخب السويسري ضربة رأس في الدقيقة 39 من متابعة لركنية من الناحية اليسرى، لكنه وضع الكرة بعيدة عن القائم الأيسر.

ولم تمر سوى دقيقتين حتى سدد تشوبو موتينج من داخل المنطقة، لكن الكرة اصطدمت في الدفاع لتخرج إلى ركنية لم تثمر عن أي جديد، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف.

جاءت بداية الشوط الثاني صادمة للمنتخب الكاميروني، بعدما افتتح منتخب سويسرا التسجيل في الدقيقة 48 عن طريق بريل إيمبولو.

ومن هجمة منظمة شهدت سلسلة من التمريرات، أرسل شيردان شاكيري كرة عرضية زاحفة من الجهة اليمنى، ليسدد إيمبولو، الخالي من الرقابة، من داخل المنطقة, دون مضايقة من أحد، سكنت شباك أندريه أونانا، حارس مرمى منتخب الكاميرون، ويرفض اللاعب السويسري الاحتفال بتسجيله الهدف في مرمى منتخب البلد الذي ولد فيه.

حاول منتخب الكاميرون إدراك التعادل سريعا، وقاد تشوبو موتينج هجمة عنترية لمنتخب (الأسود غير المروضة) في الدقيقة 57، حيث انطلق بالكرة من الناحية اليمنى، حتى وصل لمنطقة الجزاء، قبل أن يسدد وهو على بعد خطوات قليلة من المرمى، لكن سومير أبعد الكرة لركنية لم تستغل.

وتابع بريان مبومو ركلة حرة للكاميرون في الدقيقة 64، حيث سدد ضربة رأس، لكنها ذهبت ضعيفة في أحضان حارس المرمى السويسري.

وأضاع منتخب سويسرا فرصة محققة لتعزيز النتيجة في الدقيقة التالية ، حيث أرسل شاكيري كرة عرضية أرضية من الناحية اليمنى، قابلها روبن فارجاس بتسديدة مباشرة من داخل المنطقة، واضعا الكرة على يسار أونانا، الذي أبعدها بصعوبة بالغة لركنية كادت تسفر عن هدف آخر لسويسرا.

وتابع إيمبولو الركلة الركنية التي نفذت من الناحية اليمنى، حيث مرت الكرة بغرابة شديدة من جميع المدافع، لتصل الكرة إليه وهو بمواجهة المرمى، ليسدد مباشرة لكن الكرة ارتطمت في الدفاع لتخرج إلى ركنية لم تثمر عن شيء.

هدأ إيقاع المباراة بشكل مفاجئ خلال الدقائق التالية، حيث انحصر اللعب في منتصف الملعب دون خطورة على المرميين، قبل أن يطالب لاعبو سويسرا بالحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 82، بعد لمس الكرة يد أحد لاعبي الكاميرون داخل المنطقة، لكن الحكم أشار لاستمرار اللعب.

حاول منتخب الكاميرون خطف هدف التعادل خلال الوقت المحتسب بدلا من الضائع، لكن دون جدوى، في الوقت الذي أهدر خلاله منتخب سويسرا فرصة إحراز هدف آخر في الدقيقة الأخيرة من الوقت الضائع.

واستغل هاريس سيفيروفيتش خطأ فادحا من مدافعي الكاميرون لينجح في استخلاص الكرة وينطلق داخل منطقة الجزاء، ليسدد بعدها كرة قوية كادت تعانق الشباك لولا تدخل المدافع جان شارل كاستيليتو، الذي أبعد الكرة في الوقت المناسب ويطلق بعدها حكم اللقاء صافرة النهاية، معلنا فوز سويسرا 1-0 على الكاميرون. -(د ب أ)