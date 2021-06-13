إيمري: إسبانيا لديها أفضل منتخب في يورو 2020

مدريد – اعتبر أوناي إيمري مدرب فياريال أن منتخب إسبانيا هو الأفضل بين المنتخبات المشاركة في يورو 2020، مؤكدا أن لويس إنريكي مدرب (لا روخا) يمتلك شخصية رائعة وعقلية فذة ويظهر ذلك وهو ما يساعده على استخراج أفضل ما لدى اللاعبين، وأن طريقة لعب المنتخب الإسباني تروق له.

وأبرز إيمري أن إسبانيا لطالما كانت ضمن المرشحين للفوز بالبطولة، ربما تكون لفرنسا أو ألمانيا فرص أكبر لكن (لا روخا) دائما ما يكون أحد المرشحين للفوز، مضيفا أن لمسة لويس إنريكي الشخصية ربما تصنع الفارق الذي يجعل إسبانيا تحقق شيئا كبيرا.

وعن فريقه فياريال وموسم الانتقالات، كشف إيمري أن الوضع العام حاليا صعب بالنسبة لجميع الدوريات والأندية، لكن (الغواصات الصفراء) لديهم مشروع مستقر، ويرغب اللاعبون في تقديم مستوى لائق خلال دوري الأبطال الموسم المقبل.

وأشار إلى أنه يتمنى إبرام أربعة أو خمسة صفقات جديدة لضمان الاستمرار ضمن المراكز الستة المتقدمة من الليجا والمنافسة على المراكز المؤهلة للتشامبيونز.

وأفصح إيمري عن بعض مفاتيح النجاح التي استعملها خلال مسيرته التدريبية، والتي حملته إلى كل من فرنسا وإنجلترا، حيث أشار إلى يعتمد على التحليل ويدرس تدريبات المنافسين والمدربين الآخرين وطريقة اللعب في كل بطولة محلية، موضحا أن لكل دوري طابع مميز لكن كرة القدم واحدة في كل مكان وأن الأمر يتعلق بالتأقلم ومعرفة الأفكار الجديدة.

وحول مشاعره خلال ركلات الترجيح في نهائي دوري الأبطال، أقر بأن متابعتها وسط أفكار ومخاوف إهدار ركلة ما فضلا عن الضغط، ليست أمرا مبهجا للغاية.

وأكد إيمري أن المدافع الأرجنتيني خوان فويث يلعب أكثر من دور وأنه “يفضل اللعب كقلب دفاع رغم أنه جيد جدا كجناح وكان شراؤه قرارا صائبا اتخذناه”، بعد تفعيل فياريال بند الشراء في عقد اللاعب من توتنهام مقابل 15 مليون يورو للمواسم الخمسة المقبلة.

كما تحدث المدرب عن مستقبل كارلوس باكا حيث أشار إلى أن اللاعب الكولومبي “ما زال لديه الكثير ليقدمه في كرة القدم” وأنه أقرب للاستمرار مع الفريق في الموسم المقبل، موضحا أن المهاجم “يعمل بكد ومثابرة ويقدم أفضل ما لديه، رغم تقدمه في العمر” حيث سيبلغ باكا الـ35 من عمره في أيلول/ سبتمبر المقبل. – (إفي)