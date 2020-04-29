إيمري: اعتقد أنني قريب من العودة إلى التدريب بالليغا

مدريد – أبدى المدرب الإسباني أوناي إيمري، استعداده لبدء مغامرة جديدة في مسيرته التدريبية بعد رحيله من أرسنال الإنجليزي، مشيرا إلى أنه يفضل العودة للدوري الإسباني “الليغا”، دون غلق الباب أمام دول أخرى.

وأشار إيمري في تصريحات لموقع (يوروسبورت): “مستعد للعودة إلى التدريب. في إسبانيا، إنجلترا، إيطاليا، فرنسا، في مكان آخر… ولكن إذا سألتني عن المكان الذي قد أعود إليه، فسأقول أنني قريب من الليغا، يروقني هذا الأمر، لقد قضيت 4 أعوام خارج إسبانيا”.

وأضاف الرجل الذي خاض تجربتين خارج إسبانيا مع باريس سان جيرمان الفرنسي وأرسنال الإنجليزي: “بعد أربعة أعوام في الخارج، أريد خوض التجربة إذا كانت هناك إمكانية لعودتي لإسبانيا، مع وجود الرغبة لدي. هدفي الأول هو العودة في الموسم المقبل، ولكن إذا لم يصلني عرض يتوافق مع طموحاتي، ويصل لقلبي، فسأنتظر”.

وحول النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا الذي دربه إيمري في الفريق الباريسي، أشار: “هو شخص يمتلك قلبا كبيرا، يجب أن تفهم الأشخاص، وتتعاطف معهم. هو يعيش حياة النجم، وهناك أشياء كثيرة قد لا نسيطر عليها. ولكنه يمتلك قلبا كبيرا، وهذا ما تلاحظه عندما تتحدث معه”.

🇧🇷🔙 Unai Emery asumió que es en La Liga donde quiere ver a los mejores jugadores del mundo y Neymar podría regresar al Barcelona: “Tener a estos jugadores en nuestra liga la hace más grande” https://t.co/il6Bazejya — Mundo Deportivo (🏠 #yomequedoencasa) (@mundodeportivo) April 29, 2020

وتابع: “نيمار قادر على أن يصبح الأفضل في العالم، بالنسبة لي، تشرفت بالعمل معه. هو مبهر في التدريبات، وكذلك في المباريات. لديه إمكانيات هائلة، ولكن على المحيطين به تشجيعه على التفرغ لكرة القدم لخمس سنوات بنسبة 100%، لأنه قادر على اعتلاء عرش الكرة”.

وحول كيفية قضاء وقته في الفترة الحالية وهو بعيد عن التدريب، أجاب صاحب الـ48 عاما: “عندما كنت في التدريب، كنت أركز فقط في واقع الفرق التي أدربها، دون الالتفات لأشياء بعيدة تخص فرق أو دول أو كرة قدم أخرى”.

وأردف: “أشاهد الآن مباريات كثيرة، وفرق مختلفة، وكيف تلعب. أتطلع للتحسن، كما أنني اقرأ، وأكتب، وأقوم بتحديث أشياء خاصة بي. أحاول الاستفادة من الوقت الحالي للتطور، والخروج من هذا التوقف وأنا مستعد، وبرغبة أكبر”.

كما تطرق المدرب الأسبق لإشبيلية وفالنسيا، للحديث عن عودة كرة القدم بعد الحجر الصحي لتفشي فيروس كورونا في العالم، وقال في هذا الصدد “العودة بعد تلك الفترة سيحتاج لفترة، ولمتابعة الطريقة التي سنعود بها. الفرق ستكون مختلفة، وبعضها قد يجد الأمر إيجابيا. العودة ستكون مجهولة فيما يتعلق باستجابة الفرق المختلفة”. (إفي)