مدن – سلمت منظمة (European Sport Media) مهاجم فريق لاتسيو الإيطالي، تشيرو إيموبيلي، الحذاء الذهبي عن موسم 19-20 هذا الأسبوع في روما بعد تسجيله 36 هدفا لفريقه في الدوري الإيطالي الموسم الماضي.

وأعرب المهاجم الإيطالي (31 عاما) في مقابلة أجرتها معه صحيفة (ماركا) الإسبانية عن سعادته بحصوله على الجائزة، وصرح “لقد عملت بجد للوصول إلى هذا الحذاء الذهبي”.

وعن كونه ثالث لاعب إيطالي يحصل على هذه الجائزة بعد لوكا توني وفرانشيسكو توتي، قال إيموبيلي “إنهما أبطال العالم وكانا لاعبين استثنائيين. أنا فخور للغاية بأن أسير على خطاهما وأن أرى اسمي بين لاعبي كرة القدم العظماء الذين فازوا قبلي بهذه الجائزة”.

وردا على الانتقادات التي تلقاها في مسيرته كلاعب كرة، أجاب المهاجم الإيطالي “ربما يمكننا أن نطلق على هذه الجائزة ‘نوع من الانتقام’، ليس من أي شخص؛ لكن في عالم كرة القدم، كل شخص لديه وقته الذي يتألق فيه، والموسم الماضي كان موسمي”.

وتابع “أعلم أن العديد من الشباب لديهم أحلام ولكنهم يمرون بوقت عصيب في هذه الفترة من الوباء. أنا أشجعهم على المقاومة وليس الاستسلام؛ لدينا جميعا الفرصة لتحقيق أحلامنا المهنية”.

وحول لعبه في ثمانية أندية خلال ثمانية أعوام واستمراره مع لاتسيو منذ عام 2016، قال “نحن سعداء في روما. عائلتي سعيدة هنا. بالتعاون مع النادي والمدير الفني سيموني إنزاجي، نبني معا مشروعا منذ سنوات حقق لنا العديد من النجاحات. ونريد أن نعمل من أجل مزيد من الإنجازات”.

وعن خلافته ميروسلاف كلوزه داخل لاتسيو، ذكر “الأمر صعب للغاية، لأن ميروسلاف كان إلها هنا. الوضع إلى حد ما يذكرني بدورتموند، عندما لعبت مكان روبرت ليفاندوفسكي. من المستحيل أن أشغل الفراغ الذي تركه لاعبون استثنائيون. يمكنك فقط محاولة شق طريق نجاحك، لكني لا أحب هذه المقارنات”.

وعن تجربته مع المدير الفني الألماني، يورجن كلوب، مدرب دورتموند السابق وليفربول الحالي، علق إيموبيلي بقوله “يتميز بروحه القتالية. يغرس فيك إرادة القتال على كل كرة عندما يتحدث إليك. كان ذلك مثيرا للإعجاب”.

وجول غياب إيطاليا عن كأس العالم 2018 في روسيا، كشف أنها “كانت واحدة من أحلك اللحظات وأكثرها إحباطا في مسيرتي المهنية” مشيرا إلى أن المنتخب الإيطالي تحت قيادة روبرتو مانشيني منذ 2018، يقدم “مستوى رائع والنتائج تتحدث عن نفسها”.

وعن أهدافه الشخصية في الفترة القادمة، صرح مهاجم لاتسيو “الأمر واضح بالنسبة لي وآمل أن أنجزه يوما ما؛ أتمنى الحصول على الحذاء الذهبي مرة أخرى، إذا أمكن ذلك”. (إفي)