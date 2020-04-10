إيموجي الكمامات.. اجتياح عالمي آخر بالتوازي مع كورونا

عمان-الغد – لايمكن للكلمات أن تصف فيروس كورونا، الذي يجتاح العالم، ولكن نجحت الرموز التعبيرية الـ”إيموجي” emoji، أن تصبح وسيلة جيدة للتعبير ضمن مشاركات مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي لإيصال أفكارهم أو مشاعرهم بشأن الجائحة، وفقاً لما نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

ونشر موقع العربية نت ان “إيموجيبيديا” Emojipedia للخدمات الإحصائية قام بتحليل أكثر من 200,000 تغريدة تتعلق بمرض كوفيد-19 كعينة خلال فترة 48 ساعة بالشهر الماضي لتحديد الرموز التعبيرية الأكثر شيوعا واستخداما حول العالم.

وأظهرت النتائج أن الرموز التعبيرية المضحكة تصدرت المراكز الأولى، يليها الكمامات الواقية وفيروس كورونا.

وعلى الرغم من أن الوجوه الضاحكة عادة ما تكون الأكثر شيوعاً، إلا أن تقرير “إيموجيبيديا” يشير إلى أن استخدامها حاليا يأتي في سياق تعليقات مازحة أو جادة تهدف لتسليط الضوء على الأخبار، التي تتعلق بجائحة كورونا.

ويوضح تقرير “إيموجيبيديا” الإحصائي أن الارتفاع الكبير في استخدام “إيموجي الكمامة الواقية” من فيروس كورونا بدأ في نهاية شهر يناير، عندما أصبح الفيروس معروفاً للعامة وارتفع بشكل كبير في شهري مارس وأبريل، وربما يكون السبب أن معظم البلدان تعاني من الفيروس القاتل حاليا.

وذكر التقرير أن “حقيقة أن استخدام الرموز التعبيرية أسرع وأسهل في الكتابة والتعبير عن الأفكار” مما أدى لهذه الزيادة في استخدام الإيموجي الجديد لفيروس كورونا، وما استتبعه من شيوع الحديث عن الكمامات الواقية بين مستخدمي المنصات الاجتماعية.