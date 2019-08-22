“إينيوس” البريطانية تشتري نادي نيس الفرنسي مقابل 100 مليون يورو

باريس – حصلت مجموعة (إينيوس) البريطانية للبتروكيماويات على الضوء الأخضر من هيئة التنافسية الفرنسية لشراء نادي نيس مقابل 100 مليون يورو.

واعتبرت هيئة التنافسية أنه رغم امتلاك الشركة لنادي لوزان الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية السويسري، إلا أن نيس لن يكون له سوى “وضع محدود للغاية” في كرة القدم الاحترافية وخاصة انتقالات اللاعبين.

بالمثل، تمتلك (إينيوس) فريق الدراجات الفائز بطواف فرنسا (تور دو فرانس) بقيادة الكولومبي إيجان برنال، وكذلك فريق (إينيوس تيم جي بي) ممثل بريطانيا في بطولة كوبا أمريكا للإبحار.

🎥Avec des réalisations de Brazão et Guessand pour les Aiglons #N3https://t.co/uHDE4TUYAD — OGC Nice (@ogcnice) August 19, 2019

ويسعى المدير التنفيذي للشركة جيم راتكليف، أحد أغنى أثرياء بريطانيا، لتحويل نيس، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز السابع من جدول الـ(ليج آ)، إلى أحد أقوى فرق فرنسا.

جدير بالذكر أن نيس يدربه حاليا النجم الفرنسي السابق باتريك فييرا، وأشارت صحيفة (ليكيب) المحلية أن النادي أبرم اتفاقا مع لايبزيج الألماني لضم الفرنسي جان كيفين أوجوستين، ومع نابولي بشأن الجزائري آدم أوناس.

وستكلف هاتان الصفقتان خزائن فريق الجنوب الفرنسي 40 مليون يورو تقريبا. (إفي)