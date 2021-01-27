“إيه سي ميلان” و”جيني” توقّعان اتفاقية شراكة إقليمية

عمان – اعلن كل من نادي إيه سي ميلان وتطبيق جيني عن شراكة سنوية لتعيين الأخير كالتطبيق والراعي الرسمي لحجز المشاوير لفريقي الشباب والنساء الرئيسيين في المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة الامارات العربية المتحدة.

ويعتبر فريق إيه سي ميلان الشراكة مع تطبيق جيني الرائج خطوة مهمة لترسيخ حضوره في المنطقة.

وقال كبير مسؤولي الإيرادات لنادي إي سي ميلان، “كوننا النادي الأوروبي الأحدث، يبهجنا ضم قوانا مع شركة ناشئة وديناميكية مثل جيني. وحيث إننا نتشارك في رؤية وعقلية عصريتين، فهذه الشراكة ستساهم في نمو كلا الطرفين في منطقة الشرق الأوسط.”

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة جيني يوجين بريكسيوس، “يهدف انضمامنا لفريق إي سي ميلان كونه الفريق القيادي والأحدث الى لمس العشق المشترك بين جمهور كلا الطرفين لرياضة قرة القدم في المملكتين السعودية والأردنية ودولة الامارات العربية المتحدة. وكلنا فخر بمشاركة هذه الرحلة بجانب شريكنا الجديد.”

رسخّت جيني، وهي مشروع مشترك بين كل من مجموعتي روكيت انترنت وآي مينا، حضورها في الشرق الأوسط عبر السنين الماضية لتتمركز كثاني أكبر مزود لخدمة حجز المشاوير عبر التطبيقات الذكية في المنطقة.