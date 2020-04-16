أخبار محليةاقتصادالسلايدر الرئيسي

“إي فواتيركم” توفر خدمة قراءة عداد الكهرباء إلكترونيا- رابط

منذ ساعة واحدة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان الغد- وفرت خدمة إي فواتيركم و بالتعاون مع وزارة الطاقة وشركات توزيع الكهرباء كافة ووزارة الاقتصاد الرقمي والبنك المركزي الأردني و بدعم من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن, إمكانية قراءة العداد ذاتياً من خلال تطبيق إي فواتيركم وإرسالها لشركة الكهرباء (الجهة المفوترة) إلكترونيا، وتسعى اي فواتيركم بذلك مساعدة المواطنين في ايجاد حلول تلائم الظروف التي يمر بها الأردن.

للاستفادة من هذه الخدمة وارسال قراءة عدادك بسهولة:
• حمّل تطبيق إي فواتيركم https://onelink.to/fnbqtd
• أنشئ حساب جديد أو سجّل دخولك إن كنت تمتلك حساب مسبقاً.
• اختر “قراءة العداد بشكل ذاتي” من القائمة الرئيسية لل (Android) أو من “حسابي” لل (Apple).
• اختر المفوتر ومن ثم قم بتعبئة رقم الاشتراك و قراءة العداد الحالية و رقم باركود العداد.
• التقط صورة لقراءة العداد الحالية من خلال الضغط على أيقونة الكاميرا.
• أرسل القراءة لشركة الكهرباء (الجهة المفوترة) إلكترونيا.

مقالات ذات صلة

الهياجنة: 120 عينة سلبية لمخالطي سائق الشاحنة في اربد

منذ 16 دقيقة
ناصر بن ناصر بن جميل

ناصر بن ناصر بن جميل يكتب: المعركة القادمة

منذ 53 دقيقة

توق: قرارات تتعلق بمدة الإقامة لطلبة الدراسات العليا في الخارج .. الاسبوع المقبل

منذ 55 دقيقة

وفيات كورونا حول العالم تتجاوز 137 ألفاً وأكثر من مليوني إصابة

منذ ساعتين
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock