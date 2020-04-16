“إي فواتيركم” توفر خدمة قراءة عداد الكهرباء إلكترونيا- رابط

عمان الغد- وفرت خدمة إي فواتيركم و بالتعاون مع وزارة الطاقة وشركات توزيع الكهرباء كافة ووزارة الاقتصاد الرقمي والبنك المركزي الأردني و بدعم من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن, إمكانية قراءة العداد ذاتياً من خلال تطبيق إي فواتيركم وإرسالها لشركة الكهرباء (الجهة المفوترة) إلكترونيا، وتسعى اي فواتيركم بذلك مساعدة المواطنين في ايجاد حلول تلائم الظروف التي يمر بها الأردن.

للاستفادة من هذه الخدمة وارسال قراءة عدادك بسهولة:

• حمّل تطبيق إي فواتيركم https://onelink.to/fnbqtd

• أنشئ حساب جديد أو سجّل دخولك إن كنت تمتلك حساب مسبقاً.

• اختر “قراءة العداد بشكل ذاتي” من القائمة الرئيسية لل (Android) أو من “حسابي” لل (Apple).

• اختر المفوتر ومن ثم قم بتعبئة رقم الاشتراك و قراءة العداد الحالية و رقم باركود العداد.

• التقط صورة لقراءة العداد الحالية من خلال الضغط على أيقونة الكاميرا.

• أرسل القراءة لشركة الكهرباء (الجهة المفوترة) إلكترونيا.