“إي فواتيركم”: مئات المتبرعين للصحة لمواجهة كورونا

عمان- قال مدير عام شركة مدفوعاتكم ناصر صالح، إن زهاء 400 مستخدم لتطبيق “اي فواتيركم” تبرعوا بنحو 16 ألف دينار لغاية الآن لوزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

واكد صالح في تصريح صحفي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأربعاء، أن المستخدمين تبرعوا في أقل من 12 ساعة، منذ إطلاق خدمة التبرع لمجابهة كورونا مساء أمس الثلاثاء، بالتعاون مع وزارة الصحة.

واوضح ان المغتربين الأردنيين، يمثلون غالبية المتبرعين عبر التطبيق، إذ بلغ عددهم 72 متبرعا، في حين تبرع 10 مستخدمين من جنسيات غير أردنية، إلى جانب أردنيين زاروا التطبيق وقدموا تبرعاتهم النقدية.

وقال انه يمكن للراغبين بالتبرع الدخول إلى تطبيق اي فواتيركم أو موقع اي فواتيركم والدفع من الحساب البنكي الخاص بالمتبرع أو البطاقة.

واضاف، انه سيتم إضافة الخدمة أيضا من داخل تطبيقات ومواقع البنوك الإلكترونية.-(بترا)