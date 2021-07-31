ابتسامة هوليود..خصائص ومميزات وكيفية الحصول عليها!

عماّن-الغد-أول ما يلفت انتباهك عندما تقابل شخصاً ما للمرة الأولى هي ابتسامته، والابتسامة مفتاحٌ للولوج إلى قلوب الناس، وأول من سعى لتصحيح عيوب ابتسامتهم. وحرصوا أن تكون ابتسامتهم جميلة وملفته للنظر هم الممثلون، ولذلك سميت الإجراءات التي يلجأ إليها أطباء الأسنان لتجميل الابتسامة بابتسامة هوليود لأن أول من استخدمها هم ممثلو هوليود.

ما هي ابتسامة هوليود؟

بتسامة هوليود هي مجموعة الإجراءات التي يقوم بها أطباء الأسنان لتصحيح عيوب الابتسامة الجمالية، وهذه الإجراءات كثيرة ومتنوعة، فهي تبدأ بعمليات تبييض الأسنان وتنتهي بالعمليات الجراحية لتقويم الحالات الصعبة لعدم تناسق الأسنان وبينهما تركيب القشور.

وتقويم الأسنان ومعالجة تسوس الأسنان ومعالجة أمراض اللثة …. الخ. وان كانت تقنية قشور الأسنان هي أشهر إجراءات الحصول على ابتسامة هوليود وهي ما تتميز به عيادات دينتاكاي في تركيا.

ما هي مبررات اللجوء لابتسامة هوليود؟

غالباً ما تكون مبررات الحصول على ابتسامة هوليود غايات جمالية لتحسين مظهر الابتسامة واخفاء بعض العيوب في الأسنان وإن كانت إجراءات الحصول على ابتسامة هوليود تحقق بعض الأغراض العلاجية البسيطة، وعلى العموم تكون مبررات الحصول على ابتسامة هوليود الحالات التالية:

– حالة تصبغ الأسنان الصعبة: والتي لا تستجيب لطرق تبييض الأسنان العادية، ويعود السبب لتعود المرضى على تناول أطعمة أو أشربة تحوي على نسب عالية من المصبغات كالشاي والقهوة والمشروبات الغازية.

وأيضاً ادمان التدخين المفرط، وفي هذه الحالة يسعى المرضى للحصول على ابتسامة هوليود كإجراء لا بد منه لمن يريد تحسين ابتسامته.

– إصابة عدد كبير من الأسنان بالتسوس: وعلاج التسوس ووضع حشوات معدنية، والحشوات المعدنية ذات لون داكن، ولا يمكن الحصول على لون لامع بوجود الحشوات المعدنية إلا بتغطية تلك الحشوات بقشور الأسنان أو بتلبيس الأسنان.

– تآكل الأسنان: تتعرض الأسنان للتآكل بتقدم العمر نتيجة أسباب متنوعة، بسبب اصابتها بالتسوس أو تعرضها لكسور، فتقدم ابتسامة هوليود حلاً مناسباً لمشكلة تآكل الأسنان.

– يمكن لابتسامة هوليود أن تقدم حلولاً لبعض حالات عدم تناسق الأسنان البسيطة، كتباعد الأسنان ووجود فراغات بينها، وفي حال عدم تناسب الأسنان من حيث الحجم، وحالات تراكب الأسنان البسيطة.

هل الحصول على ابتسامة هوليود حكراً على أشخاص معينين؟

الجواب: يمكن لأي شخص يريد أن يقلد مشاهير الممثلين، أو يرغب بالحصول على ابتسامة جميلة اتباع احدى طرق الحصول على ابتسامة هوليود المتعددة، غير أن هناك بعض الاستثناءات البسيطة.

فلا يمكن البدء بإجراءات ابتسامة هوليود للأطفال أو اليافعين الذين لم يبلغوا عمر الثامنة عشر، بمعنى آخر لا يمكن منح ابتسامة هوليود لمن لم يكتمل نمو أسنانه.

وكذلك لمن فقد عدداً كبيراً من أسنانه، أو الأشخاص الذين يتعرضون لتسوس الأسنان بشكل مستمر، أو لمن يعاني من التهاب اللثة المزمن.

ميزات الحصول على ابتسامة هوليود:

– تمتاز ابتسامة هوليود بالسرعة في الحصول على النتيجة المرجوة، فيمكن للمريض أن يحظى بابتسامة هوليود بعد جلستين أو ثلاثة على الأكثر، على عكس إجراءات تجميل الأسنان الأخرى التي تحتاج لفترة أطول.

– تدوم نتائج ابتسامة هوليود لفترة طويلة نسبياً قد تمتد لعشر سنوات، وكلما أحسن المريض الاعتناء بصحة ونظافة الأسنان كلما دامت لفترة أطول.

– تحقق ابتسامة هوليود نوعاً من الحماية للأسنان كونها تشكل طبقة على الأسنان تعزلها عن التأثيرات التي تُضعف الأسنان.

– والميزة الأهم لابتسامة هوليود هي منح المريض شعوراً بالرضى عن جمال ابتسامته وتزيد من ثقته بنفسه.

سلبيات ابتسامة هوليود:

تعتبر إجراءات الحصول على ابتسامة هوليود من الإجراءات الآمنة عموماً، ولكن هذا لا ينفي وجود بعض السلبيات البسيطة مثل:

– تركيب قشور الأسنان يحتاج لبرد بسيط للأسنان، وهو اجراء لا يمكن الرجوع عنه ولا بد من استمرارية تركيب قشور أو تلبيسات الأسنان بشكل دائم.

– في حال لجأ المريض للحصول على ابتسامة هوليود لطبيب قليل الخبرة، قد يتم تركيب القشور بشكل خاطئ مما يسبب بعض الإشكالات.

– يتطلب الحصول على ابتسامة هوليود الاهتمام المستمر بنظافة الأسنان.

– ظهور رائحة مزعجة بعد الحصول على ابتسامة هوليود عند من يهمل تنظيف أسنانه.

– قشور وتلبيسات الأسنان غير قابلة للإصلاح في حال تعرضها للضرر أو الكسر ولا بد من استبدالها.

– قد تظهر حساسية طفيفة تجاه بعض الأطعمة والأشربة بعد ابتسامة هوليود نتيجة برد الأسنان.

بعض النصائح العامة قبل الحصول على ابتسامة هوليود:

– بداية لا بد من اختيار الطبيب المناسب والذي يتمتع بتاريخ طبي جيد في مجال تجميل الأسنان عامة. وفي حالة ابتسامة هوليود بشكل خاص لتجنب النتائج السلبية بسبب التركيب الخاطئ لقشور الأسنان.

– لا بد من التأكد من صحة الأسنان واللثة قبل البدء بإجراءات ابتسامة هوليود لضمان النتائج لأطول فترة ممكنة.

– ضرورة إزالة بقايا الطعام العالقة بالأسنان بواسطة فرشاة الأسنان وخيوط تنظيف الأسنان واستعمال غسول الأسنان.

– من الأنسب الابتعاد أو عدم تناول الأطعمة والأشربة التي تحوي على نسب عالية من المصبغات كالشاي والقهوة وتجنب التدخين.

تعتبر إجراءات ابتسامة هوليود مكلفة نسبياً، ولكن بالمقارنة مع النتائج الجمالية لابتسامة هوليود يشعر المريض بالرضا بعد حصوله على ابتسامة هوليود، فالتمتع بالجمال له ثمن.

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