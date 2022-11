ابتكار لقاح “مضاد لمعظم سلالات فيروس الإنفلونزا”

ابتكر فريق علمي دولي لقاحا عاما مضادا لمعظم سلالات فيروس الإنفلونزا.

وتشير مجلة Proceedings of the National Academy of Sciences، إلى أن فيروس الإنفلونزا نوعان رئيسيان هما A و B، يتكيفان بسرعة مع اللقاحات الموجودة، ما يتطلب ابتكار لقاحات و عقاقير جديدة كل عام.

وهذ بدوره يتطلب تكاليف مالية كبيرة ووقتا كافيا، بالإضافة إلى أنها لا تكون فعالة دائما، ضد سلالات معينة، وفقا لموقع “روسيا اليوم”.

وكان الباحثون قد ابتكروا لقاحين مضادين لمرض “كوفيد-19” باستخدام تقنية RNA (mRNA). وتتضمن هذه الطريقة إدخال أجزاء من الشفرة الجينية للفيروس، والتي تجعل الجهاز المناعي ينتج أجساما مضادة تدمر العامل المسبب للمرض إذا دخل الجسم.

واستخدم الباحثون، لابتكار لقاح مضاد للإنفلونزا، عدة أنواع من الشفرات الوراثية، ما أدى إلى تحفيز إنتاج بروتينات معينة.

وقد اختبر الباحثون اللقاح على 20 فأرا لم تُصب سابقا بالإنفلونزا، حقن قسم منها بنوعين من mRNA والقسم الآخر باربعة أنواع منه، كما لقحت بعض الفئران عدة مرات.

وأظهرت نتائج التحليل، أن جميع الفئران أنتجت أجساما مضادة بمستويات مختلفة. ولكن اتضح أن الفئران التي حقنت باربعة أنواع من mRNA، كانت محمية أكثر.

كما لاحظ الباحثون أن بعض التركيبات تؤدي إلى نمو الخلايا التائية القاتلة، التي تلعب دورا مهما في مكافحة الإنفلونزا عند الفئران والبشر.