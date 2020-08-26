ابتكار لقاح يمنع تكرار الإصابة بـ “كورونا”

عمّان-الغد– درس علماء من هونغ كونغ ووصفوا حالة تكرار إصابة الإنسان بالفيروس التاجي الحامل لمتغيرات وراثية مختلفة. لذلك برزت ضرورة ابتكار لقاح يمنع الإصابة ثانية بـ “كوفيد-19”.



واستنادا إلى هذا، ابتكر خبراء جامعة موسكو لقاحا متعدد التكافؤ ، من المفترض أن يوفر وقاية متعددة، ويمنع الإصابة ثانية بالمرض.

وتقول أولغا كاربوفا، رئيسة قسم علم الفيروسات في كلية الأحياء بالجامعة في تصريح لصحيفة “إزفيستيا”، “يختلف ما نقترحه جوهريا عن جميع ما ينتج ويعرض حاليا، لأن اللقاح الذي ابتكرناه متعدد التكافؤ، ويحتوي على مجموعة كاملة من الأجسام المضادة، وليس على مستضد واحد.

لذلك أعتقد أن الشخص الذي سيلقح به، سيصبح محميا ليس فقط من الفيروس التاجي وحده، بل من مجموعة كاملة من الفيروسات المشابه”.

وتضيف، ويحتوى هذا اللقاح على مستضد عام، لجميع أنواع فيروسات SARS والمماثلة لها، حتى تلك التي لم تنتقل إلى البشر حاليا، بحسب ما جاء في موقع روسيا اليوم.

وتشير كاربوفا، إلى أن نتائج اختبار ثمانية نماذج أولية من اللقاح، في جامعة موسكو، بينت أن ثلاثة منها ناجحة تماما من جميع وجهات النظر.

وتضيف، بعد انتهاء جميع الاختبارات، سيحل اللقاح، الذي ابتكره علماء جامعة موسكو، مشكلة تكرار الإصابة بـ “كوفيد-19”.