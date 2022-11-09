ابتكار هيونداي يغير مستقبل المركبات التجارية

دبي ، 8 نوفمبر 2022 ، أعلنت شركة هيونداي موتور عن حقبة جديدة من القدرات الذاتية في المركبات التجارية مع طرح مفهوم مقطورات هيونداي ذاتية القيادة، كمستقبل للنقل متعدد الأغراض ، المتمثل بمفهوم خلية الوقود الهيدروجينية ” “E- Bogie.

رفع مفهوم مقطورات هيونداي ذاتية القيادة الاحتمالات التي يمكن أن تحققها خلايا وقود الهيدروجين في المستقبل ، كنظام نقل مستقل تمامًا. يتضمن المفهوم تركيب خزانات الهيدروجين على حلول التنقل لتوسيع الكفاءة والمرونة من خلال ضمان أكثر من 1000 كيلومتر من المدى الكافي من شحنة واحدة مقارنة بنظام النقل الحالي.

مستلهمة من صناعة السكك الحديدية ، أطلقت هيونداي على خلية الوقود المستخدمة في هذا المفهوم اسم e-Bogie ، حيث يستخدم مصطلح “bogie” لوصف الإطارات الفرعية للعجلات التي تقع أسفل كل عربة قطار. على غرارها تقع خلايا الوقود e-Bogie أسفل الحاوية تماماً مثل عربة سكة الحديد. تم تصميم خلية e-bogie كنظام خلايا وقود مغلق تمامًا ومستقل مع توجيه رباعي، والذي يمكن أن يتحرك بشكل مستقل في عمليات التحميل في الميناء والمناورة على الطرق الصعبة والضيقة.

التطبيقات التجارية المحتملة لنظام مقطورات هيونداي ذاتية القيادة غير محدودة. عندما يعمل e-bogie بحرية من مقطورة الحاوية، يمكن استخدامه في وظائف مختلفة، مثل نقل البضائع، والبناء، ومكافحة الحرائق، والإنقاذ.

تعتزم هيونداي وضع مستقبل كوكبنا في مقدمة اهتماماتها عند التفكير في الحلول المبتكرة التي يمكن أن تقدمها هيونداي كمزود لحلول التنقل. لذلك، عندما صُممت المقطورات ذاتية القيادة، كان تمثيلًا لرؤية هيونداي لمستقبل مستقل ، مستقبل يجلب تطبيقات أكثر ذكاءً واستدامة تمكن الأجيال من تحقيق تقدم الإنسانية.

اعترافًا بجهود هيونداي في حلول التنقل المبتكرة، تم منحها مرتبة الشرف “Luminary” ولأول مرة على الإطلاق في جائزة ريد دوت: مفهوم التصميم 2022، وذلك عن مفهوما للنقل الهيدروجيني بدون طيار. يعتبر تكريم “Luminary” أعلى مستوى من التكريم الممنوح في جائزة ريد دوت.

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نبذة عن هيونداي موتور

تأسست شركة هيونداي موتور في العام 1967، وتعمل حاليا في 200 دولة حول العالم، ويزيد تعداد موظفيها عن 120 آلاف موظف مكرسين لمواجهة التحديات الفعلية الموجودة في مجال التنقل. وتسعى هيونداي موتور لتسريع عملية تحولها إلى مزود حلول التنقل الذكي معتمدةً على رؤيتها “التقدم من أجل الإنسانية”. وتستثمر الشركة في التقنيات المتقدمة مثل الروبوتات والتنقل الجوي الحضري (UAM) لإيجاد حلول تنقل متطورة، وتعمل على مواصلة الابتكار لتقديم أفضل خدمات التنقل المستقبلية.

وتواصل هيونداي جهودها لتقديم مركبات خالية من الانبعاثات ومجهزة بخلايا وقود الهيدروجين، وتقنيات السيارات الكهربائية الرائدة، من أجل مستقبل مستدام للجميع. المزيد من المعلومات عن شركة هيونداي موتور ومنتجاتها متاح في:

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