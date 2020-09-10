“ابتكار” و”الصندوق الأردني للريادة” يدعمان شركة “أمهات 360”

معتصم الرقاد

عمان- أعلن صندوق ابتكار والصندوق الأردني للريادة (ISSF) عن استثمارهما الأخير في شركة “أمهات 360″؛ الدليل الشامل للأمهات في الوطن العربي، وذلك في مطلع شهر أيلول (سبتمبر) من العام الحالي.

“أمهات 360” هو موقع إلكتروني يقدم مقالات ومقاطع فيديو وورش عمل وندوات إلكترونية باللغتين العربية والإنجليزية حول كل ما يتعلق بالتربية والأمومة في منطقة الشرق الأوسط، وقريباً ستصدر الشركة تطبيقا للهاتف المحمول.

وقالت مؤسسة والمديرة التنفيذية لشركة “أمهات 360” دينا عبد المجيد “تملأ شركة أمهات 360 فجوة كبيرة في سوق المحتوى الإلكتروني في منطقة الشرق الأوسط، وذلك لكونها المنصة الإلكترونية التي توفر محتوى موثوقا من وجهة نظر الخبراء في مجال التربية والأمومة والرضاعة والتغذية والأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة والصحة النفسية للأم والطفل والعلاقات الأسرية”.

وأضافت عبدالمجيد “في الوقت الحالي لا يتوفر أكثر من 1.5 % من المحتوى الإلكتروني التعليمي والتثقيفي في المنطقة باللغة العربية، عدا أن معظم المنصات لا تتماشى مع الجوانب الثقافية للمجتمعات العربية”.

منذ انطلاق الشركة في الأردن، تمكنت “أمهات 360” من الحصول على عدد كبير من المتابعين عبر الإنترنت، وأصبحت مصدراً موثوقاً لأولياء الأمور الذين يطلبون المشورة في مواضيع متعلقة بصحتهم وصحة أطفالهم البدنية والنفسية، إضافة إلى تمكين الأمهات والآباء من خلال توفير منصة يشاركون من خلالها قصصهم وتجاربهم الخاصة، بحسب عبدالمجيد.

ومن جانبها، قالت المؤسس لصندوق “ابتكار” آمبر الشريك “لقد نجحت دينا وفريقها في تكوين مجتمع من المتابعين، الذين يثقون بهم وبما يقدمونه ليحصلوا على المعلومات والإرشادات التي يحتاجونها ليقوموا بدورهم كأمهات وآباء، مبهورين بإنجازاتها إلى الآن وخططها للمستقبل، ونحن متحمسون للتعاون مع الصندوق الأردني للريادة لدعم أمهات 360”.

وقال المدير التنفيذي للصندوق الأردني للريادة ليث القاسم “يسر الصندوق الأردني للريادة أن يدعم فريق أمهات 360 بقيادة رائدة الأعمال الأردنية دينا عبد المجيد في المرحلة المقبلة، تقدم أمهات 360 محتوى موثوق عالي الجودة يركز على التربية والصحة البدنية والعقلية للأطفال بالاستعانة بخبراء عالميين مؤهلين، نحن على ثقة في الصندوق الأردني للريادة أنه وبدعم صندوق ابتكار ستتمكن شركة أمهات 360 من تحقيق أهدافها للنمو والتطور”.

سيدعم هذا الاستثمار خطط الشركة للتوسع والانتشار خارج الأردن وفي الأسواق الإقليمية والعالمية. سيتم استخدام أموال الاستثمار أيضاً لوضع اللمسات الأخيرة على الميزات الرئيسية في تطبيق الشركة للهاتف المحمول ثنائي اللغة الذي سيتم إطلاقه قريباً، الذي سيكون بمثابة التطبيق الذكي الأول والوحيد لدعم أولياء الأمور لتصلهم إجابات فورية حول الصحة العقلية والجسدية لأطفالهم.

وصندوق “ابتكار” يستثمر في الشركات الفلسطينية الريادية في مراحلها الأولى، تبدأ استثمارات ابتكار في مرحلة التأسيس من خلال مسرعات الأعمال المحلية، وتستمر في مراحل ما بعد تسريع الأعمال ومن الممكن أيضا أن تشمل سلسلة من الاستثمارات التي تعرف بـ”Series A” في الشركات.

من خلال استراتيجية الاستثمار هذه، يقوم صندوق “ابتكار” بسد فجوة التمويل الحرجة بين مرحلة تسريع الأعمال ورأس المال الاستثماري والمستثمرين الآخرين في المرحلة اللاحقة.

أما الصندوق الأردني للريادة ISSF فهو تابع للقطاع الخاص يستثمر في الشركات الناشئة الريادية والشركات الصغيرة والمتوسطة في المراحل المبكرة.