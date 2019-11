لوس انجليس – أعلن نجم كرة القدم السويدية زلاتان ابراهيموفيتش الأربعاء مغادرته لفريق لوس أنجليس غالاكسي الأميركي بعدما قضى موسمين في صفوفه، دون ان يشير إلى وجهته المقبلة أو إمكانية اعتزاله اللعب.

ونشر ابراهيموفيتش تغريدة على حسابه الشخصي على (تويتر)، قال فيها: “لقد جئت، لقد رأيت، لقد فزت، شكرا لك غالاكسي على إعادتي إلى الحياة، بالنسبة لعشاق الفريق، أردتم زلاتان، أعطيتكم زلاتان، على الرحب، تستمر القصة… الآن، عودوا إلى مشاهدة البيسبول”.

I came, I saw, I conquered. Thank you @lagalaxy for making me feel alive again. To the Galaxy fans – you wanted Zlatan, I gave you Zlatan. You are welcome. The story continues…Now go back to watch baseball pic.twitter.com/kkL6B6dJBr

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) November 13, 2019