ابراهيم العصعوص : سأكون في المكان المناسب

خالد العميري

عمان – فتح الدكتور ابراهيم العصعوص المدرب السابق لفريق نادي كفريوبا، والذي أحرز معه المركز الثالث ببطولة دوري “كومهو” الممتاز لكرة السلة مؤخرا، الباب أمام تدريبه لأي فريق يتناسب مع فكره التدريبي ضمن ظروف عمل صحية.

وقال العصعوص في حديثه لـ (الغد): “انتهى عقدي مع نهاية الدوري الممتاز، وحتى الآن لا أعلم أين ستكون وجهتي المقبلة، أنا مدرب محترف وسأكون في المكان الذي تتهيأ فيه الظروف الصحية”، مؤكدا شعوره بالمرارة لعدم استحداث جائزة للمدرب الأفضل هذا الموسم والتي كان يستحقها بشهادة النقاد والمتابعين، متمنيا في الوقت ذاته أن يحصل على حقه الكامل في تدريب المنتخبات الوطنية بالمستقبل القريب.

وأضاف: “أنا مدرب محترف أحب التحدي، واخترت تدريب هذا الفريق الشاب لكونه يمتلك الدافع والرغبة لتقديم كل شيء، وأمتلك العين الخبيرة لاستخراج قدرات اللاعبين، الذين لم يكن قرار التعاقد معهم عن طريق الصدفة، خاصة أنهم كانوا يخدمون طريقة اللعب التي سألعب بها” لافتا الى أن المشكلة التي كانت تواجهه هي الانسجام بين اللاعبين ومهارات كرة السلة، قبل أن تتطور في المراحل الأخيرة بشكل واضح للجميع. (فاست بريك)