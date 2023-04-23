ابنة محمد قنوع تنشر فيديو برفقة الراحل.. وآخر خلال إحيائه ليلة القدر

وثّقت ماسة ابنة الممثل السوري الراحل، محمد قنوع، مقطع فيديو مؤثرا جمعهما، ظهرا فيه وهما يتعانقان بحب وحنان كبيرين، على أنغام أغنية: “بيقولوا أني شبهك”.

وعلقت ابنة الممثل الراحل على الفيديو: “حتّة منك”، فيما انهالت عليها التعليقات من نجوم الفن والمشاهير داعين لوالدها بالرحمة والمغفرة.

وفاة الفنان السوري محمد قنوع

وكان من بين المتفاعلين على الفيديو، اليوتيوبر السوري عمر مسكون، حيث كتب: “ربي يجعل قبره روضة من رياض الجنة لله ما اعطى ولله ما اخذ! ربي ينزل على قلوبكم الصبر والسلوان والسكينة يارب”.

كما تفاعلت النجمات، سلاف فواخرجي، وريم نصر، والإعلامية لمى الأصيل، وغيرهن الكثيرات.

في غضون ذلك، نشر العديد من نجوم سوريا وكذلك الجمهور مقطع فيديو للفنان محمد قنوع، وهو يحيي ليلة القدر في السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك.

ووثّق الفنان فاتح سلمان عبر حسابه على “إنستغرام” فيديو يظهر من خلاله الفنان الراحل وهو يؤدي الصلاة في جامع “لا لا باشا” في العاصمة السورية دمشق حيث شارك بإحياء ليلة القدر. وكتب: “الفنان المؤمن محمد قنوع… اللهم أبدله دارا خيرا من داره.. المقطع من إحيائه ليلة القدر في دمشق جامع لالا باشا”.

وشُيّع جثمان قنوع بعد صلاة العصر، اليوم الأحد، إلى مثواه الأخير في مقبرة “المَزّة” بعد الصلاة عليه، بمشاركة المئات من نجوم الفن والمشاهير وأصدقائه وأقاربه.

وأعرب زملاؤه الفنانون عن حزنهم العميق وصدمتهم لرحيله المفاجئ، مشيرين إلى أنه كان بصحة جيدة خلال شهر رمضان، وقد التقى بالعديد منهم خلال قضاء بعض الوقت معهم.

في حين ذكرت أنباء أخرى أن الفنان أجرى عملية قسطرة قبل رحيله بأيام قليلة لكنه خرج من المستشفى بحالة صحية جيدة، قبل أن يفارق الحياة بشكل مفاجئ مساء السبت.

ورحل محمد قنوع عن عمر 49 عاما تاركا خلفه مسيرة فنية حافلة، وصلت إلى 170 مسلسلا تقريبا، بدأها عام 1994.

واستطاع الفنان أن يترك بصمة قوية بالشخصيات التي قدمها، إلى جانب تنوع أعماله بين الكوميديا الاجتماعية والجادة وبين الأعمال التي تقدم الهوية السورية والتراث والتاريخ.

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