“ابن الشعب” تجربة جديدة للمسرح المجتمعي لشباب موهوب

عمان-الغد- قدم فريق المسرح والدراما -وهو فريق من الهواة- العرض الثاني لمسرحية “ابن الشعب” عن رواية تحمل نفس الاسم “لإلكسندر دوما” ترجمها “فرح انطون” وذلك من على خشبة مسرح الشمس الجمعة الماضي.

المسرحية التي تدور حول أسئلة مختلفة تتناول الحب والسلطة والسفيه الى جانب اسئلة وجودية فلسفية أخرى، قام فريق الاعداد للمسرحية بإعداد نصها وتحويله من نص شعري عربي فصيح إلى عامي يتحدث بلغة بيضاء، حيث تعكس المسرحية معاناة الشعب والظروف القاسية التي يمر بها مع تغيّر الأزمنة وذلك من خلال إسقاطات داخل المسرحية التي أخرجها “عز الدين الربعي” بمساعدة “عناد بن طريف”.

وتدور أحداث المسرحية في قرية فانتازية اسمها دار الجلاجل ومن بيت صغير تسكنه عائلة بسيطة، يخرج من هذا البيت شاب طموح اسمه “نافع” يقرر المشاركة بالانتخابات للإصلاح والتغيير، لكنه يكتشف حقيقة تغيّر حياته وتحوّل طموحه وحبه الى طمع يعمي قلبه ويضع مصلحته فوق كل مصلحة ويصبح وحشاً يتغذى على جوع شعبٍ تعيس. يقابل نافع مع تسلسل أحداث المسرحية شخصياتٍ عدة كلُ منها تعكس طبقة مجتمعية تكون هي العامل الأساسي في تحوّل شخصيته الى أن يصل إلى قمة الهرم، الهرم الذي بكلمة واحدة ومن شخص واحد تهبط به إلى القاع.

وتعددت رسائل المسرحية منها إيضاح خطورة الشهوة والطمع والحقد والفساد وأثرها على الفرد والمجتمع و يظهر ذلك من شعار المسرحية “الحياة عبارة عن سلسلة من القرارات الخاطئة”

يذكر أن أعضاء الفريق شباب هواة يملكون شغفا للمسرح دون دراسته ويسعون لتقديم مسرح مجتمعي قريب من الناس و الذي يحقق مع كل عرض لهم حيث نالت “ابن الشعب” قبولاً محموداً و جمهوراً غفيراً في عرضيها الأول والثاني.

ويضم الفريق مجموعة من الطلبة هم عزالدين الربعي “مخرج”، عناد بن طريف “مساعد مخرج و في دور يحيى/رمزي”، مالك الزعبي “د.منيف”، أحمد معاليقي “نافع”، تالا صنّاع “جمان”، آية خرفان “منى”، باسل عسكر “إدريس”، برهان الحيالي “جلال”، أميرة شعبان “ملاك”، فراس معالي “فوزي باشا”، إيهاب حمدان “مأمور الإنتخابات”، لين البس “زائر1″، عمر أبودية “زائر2″، أنس عيثاوي “الشخصية الرفيعة”، ناتالي كرادشة “وداد”، عمر زعيتر “صوت و إضاءة”، صهيب الريماوي “علاقات عامة”.