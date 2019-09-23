العقبة: مختبرات “ابن حيان” توسع فحوصاتها المخبربة لتشمل القمح المستورد

أحمد الرواشدة

العقبة– قررت مؤسسة المواصفات والمقاييس اعتماد مختبرات العقبة الدولية “ابن حيان ” التابعة لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة توسيع مجال الاعتماد للمختبرات ليشمل فحص الشوائب في شحنات القمح القادمة الى المملكة عبر موانيء العقبة.

وقال نائب رئيس مجلس المفوضين مفوض الاستثمار الدكتور عماد حجازين ان هذا الانجاز الجديد يشكل اضافة نوعية لعمل المختبرات وتوسيعا لنطاق عملها خدمة للاستثمار والمستوردين عبر العقبة ومن شلأنه توفير الوقت والجهد واستخراج النتائج النهائية للفحوصات وفق ادق المقاييس العالمية وبعيدا عن تاخير اية شحنة تمر عبر العقبة سواء للسوق المحلي او لبعض دول الاقليم.

واوضح حجازين أن مختبرات التحاليل الكيميائية ومختبر الأحياء الدقيقة مجهزة بأحدث المعدات التحليلية وأفضل الخبرات المتوفرة محلياً والتي تمكنها ووفقاً لأفضل المعايير الدولية من إجراء الفحوصات في عدة مجالات منها تحليل الغذاء للتحقق من نوعيته وذلك بفحص عناصر الجودة وفحوصات الأحياء الدقيقة والإنبات وتحديد العناصر النادرة والكشف عن المضافات الغذائية مثل الملونات والمواد الحافظة ومضادات الأكسدة وغيرها والكشف عن السموم الفطرية والمعادن الثقيلة والهيدروكربونات متعددة الحلقات وغيرها من الملوثات. الكشف عن متبقيات المبيدات الحشرية ومبيدات الأعشاب ومنتجاتها الأيضية وتحليل مكونات الغذاء لبيان الحقائق الغذائية. خدمات تحليلية أخرى تقدم عند الطلب.

واضاف حجازين ان مختبرات العقبة الدولية تعمل على توطيد أسس التعاون مع المؤسسات التي تقدم خدمات مماثلة في مجالات سلامة الغذاء والحفاظ على البيئة الغذاء تلبية لمتطلبات واحتياجات الجهات الرقابية ومؤسسات القطاع الخاص المعنية بشؤون سلامة الغذاء، كما تقدم ووفق أفضل المعايير خدمات تحليل عينات الأغذية المستوردة والمصدرة والمستهلكة في الأسواق المحلية، بالإضافة إلى تقييم نتائج التحاليل وتقديم الاستشارات والتوصيات، وإعداد التقارير الفنية من أجل تحسين نوعية وسلامة الأغذية.

وتعمل المختبرات بحسب الدكتور حجازين على تطبيق أعلى المعايير المعتمدة وطنياً ودولياً في إطار تقديمها لخدمات التحليل الفيزيائي والكيماوي والجرثومي والخدمات الاستشاري ة لكافة أنواع الغذاء بما في ذلك الحليب ومنتجات الألبان، أغذية الأطفال والرضع، اللحوم والأسماك والدواجن ومنتجاتها، الخضار والفواكه، الحبوب والبقوليات، المشروبات الغازية والمياه المعدنية والمعبأة، الأغذية المعلبة، الزيوت والدهون، البهارات والتوابل، السكريات ومنتجاتها، إضافة إلى المواد الخام والمواد الحافظة التي تدخل في صناعات الأغذية.