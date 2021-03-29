أبو الهيجاء: كورونا تزيد حالات القلق والاكتئاب الحاد 40%

الاكتئاب الحاد ثاني اكبر معيق لاستمرارية الحياة الطبيعة للانسان

عمان- الغد- قال استشاري الطب النفسي الدكتور مازن ابوالهيجاء احدث الدراسات تشير الى ان انتشار الكورونا زاد من حالات القلق المزمن و اضطراب الاكتئاب الحاد، التي تعيق استمرار الحياة الطبيعة بنسبة تصل الى (40%).

واضاف في محاضرة عقدتها الشركة الاردنية السويدية للمنتجات الطبية والتعقيم (جوسوي) بالتعاون مع نقابة الصيادلة بعنوان ( الكورونا و تاثيرة على زيادة القلق و الاكتئاب) عبر تقنية الاتصال عن بعد، ان مرض الاضطراب الاكتئابي الحاد بات يعد ثاني اكبر معيق لاستمرارية الحياة الطبيعة للانسان بسبب انتشار الفايروس وفقا لاحصائيات 2020.

واشار ان انتشار الفايروس اثر على الوضع المادي الافراد بنسبة تصل الى (58%).

وتطرق الدكتور ابوالهيجاء الى المتغيرات السلوكة في حياة الشخص التي تدل على انه يتعرض او يشخص بحالة الاكتئاب او القلق المزمن.

ومن جانبه اشاد نقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني بمحتوى المحاضرة وموضوعها، مشيرا ان فايروس كورونا اثر على مختلف مناحي الحياة.

وبين ان مشاركة نحو ث 600 صيدلاني وصيدلانية في المحاضرة دليل على اهتمام النقابة والصيادلة بالدور التثقيفي والتعليم المستمر.

واستعرض الصيدلاني د.فادي العفيفي من شركة جوسوي في المحاضرة منتجات الشركة التي قد تساعد على علاج حالات الاكتئاب و القلق المزمن و الامراض النفسية المترافقة معها.