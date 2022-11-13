ابوعاقولة نقيبا لأصحاب شركات التخليص ونقل البضائع لدورة جديدة

أعلن رئيس لجنة الانتخاب لنقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع جمال الرفاعي فوز ضيف الله حسين ابوعاقولة رئيسا لمدة اربع سنوات ، للمرة الثالثة على التوالي .

وحقق أبو عاقولة فوزا كاسحا بالانتخابات التي جرت اليوم بمقر النقابة حيث حصل على 277 صوت مقابل 59 صوت .

وتعنى نقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع التي تأسست عام 1982 بخدمة شركات التخليص وجمعها تحت مظلة تدافع عن أهدافها وهمومها ومشاكلها والمحافظه

على الاعضاء ومصالحهم وتمثلهم لدى الغير.

وتتعاون النقابة مع الجهات الأخرى على رفع مستوى المهنة والمحافظة على شرفها ورفع كفاءة العاملين من أصحاب العمل والعمال وحل الخلافات التي تنشأ بين الأعضاء أو طرف آخر.

هذا وتعمل النقابة في اطار تجسيد مبدأ التشاركية ما بين القطاعين العام والخاص لاتخاذ القرارات المناسبة التي تساهم في الحد من المشكلات ورفد الاقتصاد الوطني

يذكر ان ابو عاقولة يحمل درجة البكالوريوس في ادارة الاعمال وخبرته العملية تجاوزت 31 عاما في مجال التخليص ونقل البضائع ويتمتع بالخبرات العملية حيث يشغل رئيس اتحاد نقابات اصحاب العمل – تحت التأسيس ، والنائب الاول لرئيس غرفة تجارة الرمثا سابقا ، وصاحب مؤسسة البحر الابيض للتخليص ونقل البضائع صاحب مؤسسة ضيف الله ابوعاقولة للمواد الغذائية وعضو جمعية الرخاء لرجال الاعمال وعضو ملتقى الاعمال الفلسطيني الاردني ويعمل كمحكم دولي مقيد بجداول المحكمين المعتمدين (مصر – الاسكندرية ) وهو عضو مركز الاسكندرية للتحكيم الدولي والوسائل البديلة لحل المنازعات