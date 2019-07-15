ابويل القبرصي في عمان لضم عمر هاني

خالد الخطاطبة

عمان- وصلت إدارة ناي ابويل القبرصي إلى عمان، اليوم الاثنين، للتعاقد مع لاعب فريق النادي الفيصلي عمر هاني، للعب في صفوف الفريق خلا ل الفترة المقبلة.

والتقت إدارة الناي القبرصي بنظيرتها في النادي الفيصلي ممثلة برئيس النادي بكر العدوان، حيث تم وضع اللمسات الأخيرة على صفقة الانتقال بانتظار أن تشهد الساعات القليلة المقبلة التوقيع الرسمي.

وكان ابويل باشر الاتصالات مع عمر هاني قبل عدة أشهر، قبل أن تتعطل الصفقة لبعض الوقت، بسبب كثرة عدد المفاوضين، قبل أن تعود الاتصالات في الأيام الأخيرة والتي أسفرت عن اتفاق، ومن ثم حضور إدارة ابويل اليوم لاتمام الصفقة، بانتظار التوقيع خلال ساعات.

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