ابو رمان يلتقي موظفي شركة العقبة للسكك الحديدية في معان

أحمد الرواشدة

العقبة – التقى الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة رئيس مجلس ادارة شركة العقبة للسكك الحديدية بشار ابو رمان في معان اليوم منتسبي وموظفي الشركة مستمعا الى العديد من المطالب التي تقدموا بها .

وقال ابو رمان في اللقاء الذي حضره مدير شركة العقبة للسكك الحديدية المهندس ياسر كريشان وعضو مجلس الادارة مساعد مدير عام شركة العقبة لادارة وتشغيل الموانيء محمد النوايسه ان النظام المالي للشركة تم انجازه وسيتم نهاية الاسبوع القادم انجاز النظام الاداري للشركة الذي سيحافظ على كافة مكتسبات موظفيها وانه سيتم طرحه امام كافة العاملين لتدوين اية ملاحظات تحتاج الى توضيح او تعديل فيه بما ينسجم مع انظمة الشركات الحكومية التي تنضوي تحت مظلة سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وبما يراعي خصوصية عمل كل شركة .

وبين ابو رمان ان مجلس الادارة سيدرس كافة التظلمات الواردة من الموظفين بمختلف تصنيفاتهم والعمل على ايجاد الحلول القانونية لها ووفقا لقانون العمل الذي تخضع له الشركة .

واكد ابو رمان ان موظفي الشركة وكافة منتسبيها لن يطالهم اي حيف في ظل قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وتوجيهاته دائما التي تحث على مراعاة كافة الاعتبارات الانسانية عند اتخاذ اي قرار .

واشار الى ان مجلس ادارة الشركة سيدرس تقديم حوافز لمن يرغب من موظفي ومستخدمي الشركة بالتقاعد مبينا ان اقرار هذه الحوافز منوط بالموازنة العامة وبشىركة المساهمات الحكومية

وحول الاقتطاعات من رواتب الموظفين بناء على اوامر الدفاع اكد ابو رمان ان هذا الاجراء طال كافة موظفي الدولة والشركات الحكومية املته الظروف الصعبة في مواجهة جائحة كورونا وهوت واجب وطني على كل مواطن وستعود كافة الامور الى نصابها بعد انتهاء هذه الازمة .

وحول مصير العمل مستقبلا في شركة السكك الحديدية قال ابو رمان ان هذا المشروع من اهم المشاريع الوطنية التي ستنفذ في المئوية الثانية للدولة الاردنية حيث بينت كافة الدراسات ان هناك قيمة مضافة عالية لمشروع السكك الحديدية الوطنية والتي تمتد من العقبة الى عمان مرورا بمعان وان الحاجة ملحة وضرورية لتنفيذ المشروع بواسطة شريك استراتيجي نظرا لارتفاع كلفة تنفيذه والتي قد تصل زهاء ثلاثة مليار دينار .

وكان موظفو الشركة ومستخدميها قد عرضوا جملة من المطالب اهمها الاسراع في انجاز نظام الموارد البشرية للشركة والذي سيحقق الامن الوظيفي لهم ومعالجة بعض الاختلالات في المسميات الوظيفية داخل المؤسسة قبل تحويلها الى شركة كما طالبوا باعادة بعض العلاوات التي تم ايقافها عنهم نظرا لتوقف العمل في اغلب مرافق السكة وهي علاوات فنية مرتبطة ببعض المسميات الوظيفية الفنية .

واكد موظفو الشركة وقوفهم دائما الى جانب الوطن في السراء والضراء وانهم سيظلون الاوفياء للقيادة الهاشمية المظفرة واقفين دوما في خندق الوطن .

وكان مدير عام الشركةم. كريشان اكد على ان الشركة تعمل حاليا باقل عدد من الموظفين حيث ان عمليات التشغيل والنقل متوقفة حاليا الى حين البدء في مشروع السكك الحديدية الوطني والذي يحتاج الى الخبرات المتطورة في مجال السكك الحديدية وان الشركة تضم العديد من الخبرات المتقدمة في هذا المجال.