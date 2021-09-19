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الأحد, سبتمبر 19 2021
أخر الأخبار
تأمين صحي في القطاع الخاص لمشتركي الضمان
الصومال: تقليص نفوذ شيوخ القبائل يهدد بعرقلة انتخابات البرلمان
محامو أسرى جلبوع: الاحتلال يسعى لتلفيق تهم ثقيلة عليهم
ضبط متسول دخله 1100 دينار شهريا وآخر يمتلك سيارتين ومؤسسة فردية
دودين: المطار مملوك للدولة وعلينا تعزيز روح الأمل بالناس
الغزو: لجنة دائمة في مستشفى الملك المؤسس للتأكد من سلامة أي إجراء طبي
لجنة الأوبئة: توجه لإعطاء جرعة معززة لجميع سكان المملكة
مناشدة بفتح معبري المدورة والدرة أمام حركة الشحن
إعلان هام من القبول الموحد لحملة شهادات الثانوية العامة الأجنبية
الاحتلال يعلن اعتقال الأسيرين الكممجي وانفيعات بعد اقتحام جنين
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