أبو قديس يفتتح مؤتمر نهضة التعليم في جامعة مؤتة

هشال العضايلة

الكرك – افتتح وزير التعليم العالي والبحث العلمي وزير التربية والتعليم الدكتور محمد أبو قديس اليوم الثلاثاء في جامعة مؤتة مؤتمر “نهضة التعليم في الأردن في مائة عام “والذين تنظمه الجامعة ضمن احتفالاتها بمئوية الدولة الأردنية.

وألقى رئيس مجمع اللغة العربية الأردني الدكتور خالد الكركي كلمة المتحدث الرئيسي بالمؤتمر حول بدايات وواقع التعليم في الأردن، مؤكدا أن الوطن الأردني بخير وان الأردنيين الذين بنوا مدارسهم بمالهم وعرقهم قادرون على أن يدخلوا المئوية الثانية بكل فحر واعتزاز بوطنهم ومدارسهم وجامعاتهم وجيشهم.

وقال الدكتور ابو قديس انه بمناسبة المؤتمر نتطلع نحو المستقبل لمزيد من العطاء للأردن الأقوى والأفضل ضمن رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ، لافتا الى أن الأردن الذي تطور من مدارس بعدد قليل لم تصل الى 40 مدرسة في العام 1922 الى حواي 7600 مدرسة الآن وجامعة واحدة منتصف القرن الماضي الى حوالي 32 جامعة و11 ألف عضو هيئة تدريس وحواي 350 ألف طالب وطالبة .

واكد أن قطاع التعليم العالي والمدرسي حظي باهتمام ورعاية جلالة الملك لافتا الى أن للنظام التعليمي الأردني الدور الكبير على الصعيد المحلي والعربي والعالمي ، فقد كان لمعلمي الاردن فضل كبير في نهضة التعليم في العديد من الدول العربية .

وبين ان الوزارة تعمل على تطوير وتحديث منظومة التعليم من خلال تطوير امتحان الثانوية والمناهج المدرسية بكافة المراحل المدرسية إضافة إلى إعادة النظر بالخطط الدراسية بالجامعات لتتماشى مع التطوير والتحديث الذي يساهم في جودة التعليم .

وأشار رئيس جامعة مؤتة الدكتور عرفات عوجان الى أهمية المؤتمر الذي تنظمه الجامعة بمناسبة احتفالاتها بمئوية الدولة الأردنية، فقد اختارت الجامعة هذا العنوان لأهميته البالغة في تسليط الضوء على نهضة التعليم في مائة عام من عمر الدولة ، مشيرا الى ان قطاع التعليم كان له دور كبير في خدمة وبناء الدولة والوطن.

ولفت الى ان المؤتمر يأتي بمشاركة علمية من علماء لهم بصمة واضحة في مسيرة البناء والتعليم ، مشيرا إلى أن الجامعة حققت أخيرا إنجازا علميا بوصولها الى موقع خمس نجوم ضمن احد اهم التصنيفات العالمية العلمية.

وقال رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور مروان الموسى أن المؤتمر ينعقد بمشاركة واسعة من العلماء والباحثين من مختلف مؤسسات وجامعات الوطن ، للوصول الى توصيات علمية تساهم في خدمة الوطن .

[email protected]