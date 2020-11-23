ابو قورة يقود الاهلي امام الارثوذكسي بعد “سلبية” نتيجة فحصه

عمان – الغد – سيتواجد مدرب فريق النادي الأهلي لكرة السلة عبدالله أبوقورة، على الدكة الفنية لقيادة فريقه في “لقاء العراقة” أمام الأرثوذكسي، الذي يقام عند الساعة السادسة من مساء اليوم على صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، ضمن مسابقة كأس الأردن.

وكان المدرب أبو قورة قد أصيب مؤخرا بفيروس كورونا المستجد، ليجري فحصا مخبريا أمس، جاءت نتيجته سلبية، ما يعني تواجده اليوم لقيادة الفريق في مباراته المرتقبة.

إلى ذلك، من المتوقع أن تكون نتيجة فحص اللاعب هاني الفرج قد صدرت في وقت متأخر من أمس، وذلك للتأكد من تعافيه من فيروس كورونا، لكنه سيغيب عن لقاء الأرثوذكسي اليوم، حتى لو ظهرت نتيجة فحصه سلبية، وفقا لما أكده المدرب عبدالله أبوقورة. (فاست بريك)