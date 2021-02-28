اتالانتا يضمد جراحه الاوروبية ويلحق بيوفنتوس الى المركز الثالث بالدوري

روما – ضمد اتالانتا برغامو جراحه الأوروبية بفوز ثمين على مضيفه سمبدوريا 2-صفر الاحد في المرحلة الرابعة والعشرين من بطولة ايطاليا لكرة القدم.

وسجل الأوكراني روسلان مالينوفسكي (40) والالماني روبن غوسنز (70) الهدفين.

وعوض أتالانتا برغامو خسارته أمام ضيفه ريال مدريد الإسباني صفر-1 الأربعاء في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، وحقق فوزه الثالث تواليا في الدوري والثالث عشر هذا الموسم.

واستغل اتالانتا تعثر يوفنتوس حامل اللقب في الاعوام التسعة الاخيرة امام مضيفه هيلاس فيرونا 1-1 السبت في افتتاح المرحلة، فلحق به الى المركز الثالث برصيد 46 نقطة مع أفضلية فارق الاهداف لفريق “السيدة العجوز” الذي يملك مباراة مؤجلة امام نابولي.

كما استفاد أتالانتا من خسارة شريكه السابق لاتسيو امام مضيفه بولونيا صفر-2 السبت، فشدد الخناق على القطب الاول للعاصمة روما الذي يلتقي ضيفه ميلان الثاني لاحقا في قمة المرحلة.

وبات أتالانتا يتقدم بفارق نقطتين عن روما الذي تراجع الى المركز الخامس.

وعزز أتالانتا حظوظه في المنافسة على اللقب او التواجد بين الاربعة الاوائل في نهاية الموسم والمشاركة في المسابقة القارية العريقة للمرة الثالثة تواليا، علما بأنه يستضيف كروتوني صاحب المركز الأخير الاربعاء قبل ان يحل ضيفا على إنتر ميلان المتصدر الاثنين المقبل في قمة المرحلة الخامسة والعشرين.

وكان سمبدوريا الطرف الافضل في بداية المباراة وهدد مرمى ضيوفه أكثر من مرة، وانقذ حارس مرمى أتالانتا ماركو سبورتييلو فريقه من هدف مبكر بتصديه لتسديدة قوية للتشيكي ياكوبو يانكتو من خارج المنطقة وحولها الى ركنية (9).

وتابع سبورتييلو تألقه بإبعاده تسديدة قوية للدنماركي ميكل دامسغارد من ركلة حرة مباشرة من خارج المنطقة وابعدها الى ركنية (11).

ونجح مالينوفسكي في منح التقدم لأتالانتا بعد لعبة مشتركة مع الدولي الكولومبي لويس موريال سددها قوية بيسراه من حافة المنطقة وأسكنها الزاوية اليمنى البعيدة للحارس (40).

وعزز غوسنز تقدم أتالانتا برغامو عندما استغل تمريرة عرضية من الدنماركي يواكيم مايهله تابعها بيسراه من مسافة قريبة داخل المرمى (70).

ويلعب لاحقا أيضا كروتوني مع كالياري، واودينيزي مع فيورنتينا، وانتر ميلان مع جنوى، ونابولي مع بينيفينتو.

وتأجلت مباراة تورينو مع ساسوولو الى 17 آذار/مارس المقبل بسبب اصابات عدة بفيروس “كوفيد-19” في صفوف تورينو. -(أ ف ب)