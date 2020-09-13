حياتناصحة وأسرةكورونا

اتبع هذه الخطوات وأنقذ نفسك من القلق الذي تعيشه بظل جائحة كورونا

منذ 20 دقيقة
القلق بسبب كورونا
القلق بسبب كورونا

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

دبي– أصدر المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في منطقة الشرق الأوسط توصيات بشأن كيفية التعامل مع القلق، الذي يعيشه كثيرون، جراء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتقول الصحة العالمية، عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، إنه من الطبيعي الشعور بالحزن والارتباك والخوف أثناء الأزمة، ولكن يمكنك تخفيف هذا التوتر الناجم عن فيروس كورونا باتباع بعض الخطوات.

ما أبرز هذه النصائح؟

  • تحدث مع أشخاص تثق بهم، كأفراد العائلة أو الأصدقاء
  • حافظ على نمط حياة صحي
  • ابتعد عن استخدام التدخين أو الكحول أو المواد المخدرة للتعامل مع مشاعرك
  • اجمع الحقائق لمعرفة المخاطر واتبع الإجراءات الاحترازية اللازمة
  • قلل الوقت الذي تقضيه في مشاهدة أخبار تعتبرها مزعجة
  • استفد من المهارات التي تساعدك في التحكم بعواطفك وسط جائحة كورونا.CNN بالعربية
الوسوم

مقالات ذات صلة

تطبيقات اللعب وخصوصية الطفل

مسوقون ينتهكون خصوصية طفلك من التطبيقات وهذا ما يجب أن تفعله!

منذ 14 دقيقة

وفاة لسبعينية بفايروس كورونا في مستشفى الجامعة – تفاصيل

منذ 23 دقيقة
انفوغراف

بحسب السن.. ما هي كمية الماء المناسبة للشرب يومياً؟

منذ 29 دقيقة
"معظم الأطفال سيتحسنوا، بينما سيزداد وضع بعض الأطفال سوءاً قبل أن يتحسنوا

هل يعاني أطفالكم من أعراض “كورونا”.. إليكم ما يجب فعله

منذ 3 ساعات
انتخابات 2020
58 يوما
#الأردن_ينتخب
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock