اتبع هذه الخطوات وأنقذ نفسك من القلق الذي تعيشه بظل جائحة كورونا

دبي– أصدر المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في منطقة الشرق الأوسط توصيات بشأن كيفية التعامل مع القلق، الذي يعيشه كثيرون، جراء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتقول الصحة العالمية، عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، إنه من الطبيعي الشعور بالحزن والارتباك والخوف أثناء الأزمة، ولكن يمكنك تخفيف هذا التوتر الناجم عن فيروس كورونا باتباع بعض الخطوات.

ما أبرز هذه النصائح؟