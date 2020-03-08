اتحادات غرب آسيا توافق على تأجيل تصفيات المونديال بسبب “كورونا”

دبي – وافقت اتحادات كرة القدم في غرب آسيا على اقتراح (فيفا) إرجاء مباريات التصفيات المؤهلة الى مونديال 2022 في قطر، بسبب المخاوف من “فيروس كورونا” المستجد، بحسب ما أفاد مصدر في الاتحاد الإماراتي الأحد.

وأتى ذلك في أعقاب اجتماع عقده ممثلون لبعض اتحادات الغرب بحضور ممثلين للاتحاد الآسيوي اليوم في الإمارات، بعد يومين من اجتماع مماثل لأطراف آخرين في غرب آسيا عقد في قطر.

وشارك في اجتماع الأحد ممثلون للاتحادين الاماراتي والسعودي، وغاب ممثل أوزبكستان لظروف طارئة، وذلك بعد يومين من استضافة الدوحة لاجتماع ضم ممثلين لاتحادات قطر والعراق وايران.

ولم يتم الكشف رسميا عن التوصيات والمقترحات التي تمت مناقشتها في اجتماعي الدوحة ودبي، لكن مصدرا في الاتحاد الإماراتي أفاد وكالة فرانس برس ان “اتحادات غرب آسيا تقدمت بمقترح وموافقات خطية على تأجيل مباريات تصفيات كأس العالم 2022 وآسيا 2023 في شهري آذار/مارس وحزيران/يونيو”.

تأجيل مباراتي منتخبنا الوطني في تصفيات المونديال المقررة في مارس الجاري#صوت_الخليج حمل تطبيق #أبوظبي_الرياضية مجاناً وتابع البث المباشر لكل البرامج والمباريات عبر الرابط: https://t.co/XrPFQkeZX5 pic.twitter.com/axoxVVPXXZ — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) March 8, 2020

وأوضح المصدر ان “الإعلان الرسمي سيصدر بعد اعتماده من الفيفا”، وكان الأخير قد اقترح هذا الأسبوع تأجيل المباريات المقبلة ضمن التصفيات المزدوجة، وذلك في أعقاب اجتماعه عقده مع الاتحاد القاري، وكان من المقرر ان تقام الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات الآسيوية للمونديال وكأس آسيا في 26 آذار/مارس و30 منه، والتاسعة والعاشرة في الرابع من حزيران/يونيو والتاسع منه.

كما بحث اجتماعا الغرب، بحسب مشاركين والاتحاد الآسيوي، في مصير مباريات مسابقة دوري أبطال آسيا، بعد اتفاق ممثلي أندية الشرق على مواعيد جديدة في اجتماع عقد مع الاتحاد القاري هذا الأسبوع، وأوضح الأمين العام للاتحاد السعودي ابراهيم القاسم: “اجتماع اليوم في دبي كان على محورين، الأول يتعلق بتصفيات كأس العالم 2022 ، وبحكم انها تقع تحت مظلة الفيفا فان القرار سيكون مشتركا بين الاتحادين القاري والدولي”، مرجحا ان يصدر الفيفا قراره غدا الإثنين.

وتابع: “المحور الثاني كان يتعلق بدوري أبطال آسيا، وقد تم تأجيل الجولة الثالثة التي كان من المفترض ان تقام الأسبوع الماضي، والصورة للجولات المتبقية من دور المجموعات حتى الآن غير واضحة، لكن لكل حالة هناك خطة بديلة تم وضعها من قبل الاتحاد الآسيوي”.

وأشار الى ان الاتحاد السعودي: “يفضّل ان يختتم دور المجموعات في دوري أبطال آسيا في يونيو (حزيران)”.

وأوضح الأمين العام للاتحاد الإماراتي محمد الظاهري ان الاجتماع “درس العديد من الخيارات بالنسبة لدوري أبطال آسيا، والتي نفضل عدم الافصاح عنها حفاظا على حقوق الاتحادات الاخرى التي أبدت رأيها”.

واكتفى الاتحاد الآسيوي في بيان بتأكيد إرجاء الجولة الثالثة، وطلبه “من الاتحادات الوطنية التعاون من أجل إعداد خطة لاستكمال المباريات المتبقية من دور المجموعات قبل خوض دور الـ16”.

وأوضح “سيتم نقل مباريات الدور ربع النهائي الى شهر أيلول/سبتمبر، ونقل قبل النهائي إلى أيام 14 و15 تشرين الأول/أكتوبر ذهابا و28 و29 من ذات الشهر ايابا، على أن يبقى موعد الدور النهائي يومي 22 تشرين الثاني/نوفمبر للذهاب في الشرق و28 تشرين الثاني/نوفمبر للإياب في الغرب، دون تغيير”.

وكان الاتحاد القاري قد أعلن في الثاني من آذار/مارس، ان أندية الشرق اتفقت على مواعيد جديدة لدور المجموعات، وذلك في 19 و20 أيار/مايو (الجولة الثالثة)، 26 و27 منه (الجولة الرابعة)، 16 و17 حزيران/يونيو (الجولة الخامسة)، 23 و24 منه (الجولة السادسة الأخيرة).

وأكد الاتحاد الآسيوي انه سيعلن لاحقا، بالنسبة الى الغرب كما الشرق، المواعيد الجديدة للمباريات “بعد التنسيق مع أطراف اللعبة ومن ضمنهم الشركاء التجاريين”. (أ ف ب)