اتحاد الإعلام يبحث مع اللجنة الأولمبية استضافة تصفيات الملاكمة

إعداد اللجنة الإعلامية لإتحاد الإعلام الرياضي

شهد مركز الإعداد الأولمبي ظهر اليوم (الأحد) جلسة عمل مشتركة التقى خلالها ناصر المجالي أمين عام اللجنة الأولمبية الأردنية مع أسرة إتحاد الإعلام الرياضي برئاسة الزميل أمجد المجالي وحضور الزميل زيد الصرايرة مدير الإعلام في اللجنة الأولمبية والزملاء شبلي الشطرات (نائب رئيس إتحاد الإعلام الرياضي)، محمد قدري حسن (أمين السر الناطق الإعلامي)، خالد خطاطبة (أمين صندوق الإتحاد) محمد حسيبا (أمين السر المساعد)، عوني فريج (عضو مجلس إدارة الإتحاد)، جواد سليمان (مدير الإتحاد)، والزميل حمزة الدوايمة (قسم الإعلام في اللجنة الأولمبية).

وشدد أمين عام اللجنة الأولمبية ورئيس إتحاد الإعلام الرياضي والحضور خلال جلسة العمل على أهمية الدور المناط بالإعلام الرياضي الأردني واتحاد الإعلام الرياضي وعلى أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين اللجنة الأولمبية واتحاد الإعلام الرياضي ومركز الإعلام والإتصال باللجنة الأولمبية، بما ينعكس وبصورة ايجابية على واقع الحركة الرياضية والأولمبية في المرحلة القادمة.

وقدر أمين عام اللجنة الأولمبية جهود اتحاد الإعلام الرياضي وأسرة الإعلام الرياضي عموماً والملاحظات التي وردت على لسان الحضور والهادفة الى تعزيز دور اتحاد الإعلام الرياضي ومنح المزيد من فرص الإيفاد للزملاء الإعلاميين خاصة في التظاهرات الرياضية الخارجية الكبرى.

وخصص الحضور جانباً كبيراً من جلسة العمل للحديث عن دور الإعلام الرياضي الأردني في توفير التغطية الإعلامية اللازمة لإستضافة اللجنة الأولمبية الأردنية خلال الفترة من 3 الى 12 آذار (مارس) القادم ببطولة الملاكمة القارية المؤهلة لدور الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 عن قاراتي آسيا وأقيانوسيا.

وثمن رئيس إتحاد الإعلام الرياضي أمجد المجالي والزملاء الحضور توجيهات سمو الأمير فيصل بن الحسين رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية الى الأمانة العامة للجنة الأولمبية ومكتبها التنفيذي والتي أثمرت وبفترة قياسية ثقة اللجنة الأولمبية الدولية بمنح الأردن شرف استضافة هذا الحدث الكبير الذي يتعبر أبرز حدث على مستوى رياضة الملاكمة تستضيفه المملكة عبر تاريخها، حيث كانت اللجنة الأولمبية الدولية أعلنت يوم الجمعة الماضي منح الأردن استضافة البطولة بعد إلغاء استضافة مدينة وهان الصينيه التي كانت مقررة بالفترة من 3 الى 14 شباط القادم حيث جاء قرار إلغاء الإستضافة بسبب تداعيات انتشار فايروس كورونا في المدينة الصينية مما استدعى القرار المشترك الذي اتخذته اللجنة التنظيمية للملاكمة التابعة للجنة الأولمبية الدولية واللجنة الأولمبية الصينية.

ووضع أمين عام اللجنة الأولمبية أسرة اتحاد الإعلام الرياضي في صورة الجهود الكبيرة التي بذلت مؤخراً مع اللجنة الأولمبيية الدولية وما ستقدمة اللجنة الأولمبية الدولية من ضمانات لانجاح استضافة الحدث الأولمبي الذي من المنتظر ان يحظى بمشاركة نخبة الملاكمين في قارتي آسيا واقيانوسيا معرباً عن آمله في ان تعزز هذه الاستضافة من حظوظ وفرص ملاكمي منتخبنا الوطني الذين يواصلون تدريباتهم في مركز الإعداد الأولمبي استعداد للحدث الكبير المنتظر ان يحظى كذلك بإقبال جماهيري كبير وتغطية إعلامية محلية قارية وعالمية واسعة من قبل كبرى القنوات الرياضية ووكالات الأنباء العالمية.

وبحسب الزميل محمد قدري حسن أمين عام اتحاد الإعلام الرياضي الناطق الإعلامي فقد تقرر تشكيل اللجنة الإعلامية المحلية العليا للبطولة برئاسة الزميل أمجد المجالي وعضوية أعضاء مجلس إدارة اتحاد الإعلام الرياضي، إضافة للزميل زيد الصرايرة مدير الإعلام والاتصال في اللجنة الأولمبية، حيث ستباشر اللجنة العمل فوراً بإعداد خطة إعلامية موسعه بما يتناسب مع أهمية هذه التظاهرة القارية الأولمبية التي يستضيفها الأردن وتؤهل عدد كبير من ملاكمي القارتين للمشاركة في أولمبياد طوكيو الذي سيقام بالفترة من 24 تموز ولغاية 2 آب القادمين.