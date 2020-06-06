“اتحاد التأمين” يحذر من عمليات نصب واحتيال

عمان-الغد- حذر الاتحاد الأردني لشركات التأمين اليوم السبت في بيان صحفي المواطنين الأردنيين ورعايا الدول العربية الشقيقة في المملكة والأشقاء في الدول العربية من جهات ومؤسسات تقوم بعمليات النصب والاحتيال على المواطنين باسم التأمين وإيهامهم من خلال إرسالهم رسائل نصية او عبر “الواتس أب” أو “الفيس بوك” بفوز هؤلاء المواطنين بهدايا وجوائز في مسابقات تلفزيونية عربية مشهورة قد تصل الى الفوز بجائزة ممثلة بسيارة موديل 2020 وتطلب منهم تحويل مبالغ مالية كبيرة لهذه الجهات بهدف إتمام إجراءات الحصول على الجائزة ومنها على سبيل المثال إصدار وثيقة تأمين وإتمام إجراءات التخليص الجمركي على المركبة.

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كما حذر الاتحاد أيضا من جهات ومؤسسات محلية بأسماء شبيهة بإسم الاتحاد الأردني لشركات التأمين أو المكتب الموحد تعمل على إيهام مراجعي دوائر ترخيص المركبات خارج حرم الترخيص بأنها تابعة للمكتب الموحد الذي يقوم بإصدار وثائق التأمين الإلزامي للمركبات (حصريا) بالنيابة عن شركات التأمين بأسعار محددة من الدولة وفقا لتعليمات المكتب الموحد رقم 6 لسنة 2011 وتعديلاتها علما بأن هذه المؤسسات أو مكاتب التأمين تقوم بإصدار وثائق التأمين الشامل فقط ووفقا لأقساط محددة من قبلهم ومن قبل الشركة بالإضافة إلى منافع أخرى (غير الزامية/ اختيارية) مثل المساعدة على الطريق.

وأكد الاتحاد الاردني لشركات التأمين أن جميع مكاتبه المخولة لاصدار وثائق التأمين الإلزامي للمركبات الأردنية موجودة داخل حرم الترخيص في جميع مراكز الترخيص سواء داخل العاصمة عمان أو بقية محافظات المملكة، وأن المكاتب الموجودة خارج حرم الترخيص هي أما لفروع لشركات التأمين العاملة في المملكة أو مكاتب تابعة لوكلاء تأمين يعملون مع شركات تأمين أو وسطاء تأمين تربطهم اتفاقيات قانونية مع شركات التأمين ولا توجد أي علاقة تربط هؤلاء الوسطاء او الوكلاء مع الاتحاد أو المكتب الموحد.

وأهاب الاتحاد الأردني لشركات التأمين بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر مع مثل هذه الإعلانات المضللة التي تستهدف المواطنين والضيوف على أرض المملكة والتي طالت أيضا حسب الشكاوى التي وصلت الاتحاد مواطنين ومن دول عربية شقيقة ودعت المواطنين إلى الاتصال مع العناوين المنشورة للاتحاد وشركات التأمين على المواقع الالكترونية للشركات على شبكات الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي حتى لا يقعوا ضحية لعمليات النصب والاحتيال.

وأضاف الاتحاد في بيانه انه ومنذ مطلع عام 2019 يقوم الاتحاد الأردني لشركات التأمين وبالاتفاق مع مديرية الأمن العام ودائرة الجمارك العامة في المملكة بإرسال وثائق التأمين الإلزامي للمركبات الأردنية او الأجنبية وكذلك وثائق التامين الشامل التي تصدر عن الشركات وبشكل الكتروني مما يعني عدم أهمية الوثائق الورقية لإتمام عملية الترخيص او الترخيص الجمركي إلا من باب حرص الاتحاد والشركات على احتفاظ المواطن بنسخة من هذه الوثيقة لزيادة الطمأنينة لديه والرجوع لها مستقبلا عند الحاجة.

وأكد الاتحاد بصفته ممثلا لقطاع التامين على ممارسة دوره بهذا الخصوص من خلال إبلاغ الجهات الحكومية المعنية بعمليات النصب والاحتيال باسم شركات تأمين مرموقة في المملكة ومتابعتها من الاتحاد بشكل قانوني في المحاكم للنيل من أي جهة او طرف يسيء للاتحاد ولشركات التامين في الوقت الذي يبذل فيه الاتحاد والشركات جهود جبارة لتعزيز ثقة المواطنين بالقطاع وضمان وجود شركات التأمين إلى جانب عملائها عند حدوث أي ضرر مؤمن وممارسة دورها بدفع التعويض ليتمكن المواطنون والمؤسسات من ممارسة عملهم كما كان قبل وقوع الحادث او الضرر.

ونشر الاتحاد رقم الهاتف الخاص به للابلاغ عن أي عمليات نصب واحتيال او تزوير وثائق تأمين والإبلاغ عنها لمتابعتها من خلال الاتصال على هاتف ٩٦٢٦٥٦٨٩٢٦٦+ او عبر البريد الإلكتروني info@jif.jo.