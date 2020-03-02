اتحاد التايكواندو يصدر بيانا حول الحالة الصحية للاعب أبو غوش

عمان – الغد – أصدر اتحاد التايكواندو بيانا عن حالة حالة البطل الاولمبي أحمد ابو غوش نظراً لتزايد الاستفسارات من كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية ، ومن متابعي التايكواندو الاردنية ، فقد ارتأى الاتحاد الاردني للتايكواندو اصدار هذا البيان للتوضيح.

وقيما يلي نص البيان :

” لقد تعرض اللاعب أحمد أبو غوش لاصابة في غضروف الركبة خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) العام الماضي ، أجرى على إثرها أبو غوش عملية جراحية.

و بناء عيله قرر الاتحاد ارسال اللاعب لإجراء العملية في واحد من أهم مراكز العلاج الرياضي في العالم، وهو مركز أسبتار للتأهيل والعلاج الرياضي في قطر.

وبعد اجراء العملية خضع اللاعب لجلسات التأهيل في هذا المركز لمدة شهرين كاملين، ثم عاد إلى الأردن بعد ذلك لإكمال جلسات التأهيل بداية الشهر الماضي، ونحن الآن في انتظار موعد المراجعة الطبية في الرابع من آذار (مارس) الحالي مع الطبيب الخاص للاعب أحمد أبو غوش بيتر هوغ و في حال اكد الطبيب قدرة اللاعب على البدء بالاستعداد للبطولات الكبرى، فسيقوم الجهاز الفني بإشراك اللاعب أحمد أبو غوش بأحد البطولات الدولية قبل إغلاق موعد التسجيل النهائي للتصفيات الاولمبية و ذلك للوقوف على جهوزية اللاعب و قدرته على المنافسة، متمنين للبطل الأولمبي أحمد أبو غوش التعافي التام من الإصابات و العودة بقوة لمنصات التتويج من جديد”.