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اتحاد التايكواندو يعفي المراكز من رسوم التسجيل للعام الحالي

منذ دقيقة واحدة

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عمان – الغد – قرر اتحاد التايكواندو اعفاء كافة المراكز من رسوم التسجيل للعام الحالي، وفقا لما ذكره الناطق الاعلامي لاتحاد اللعبة فيصل العبدالات.

ويأتي هذا القرار انطلاقاً من الواجب الوطني تجاه مجتمعنا الحبيب؛ وعائلة التايكواندو الاردنية على وجه الخصوص؛ انسجاماً مع الجهود الكبيرة المبذولة من كافة الجهات، في سبيل تخفيف الأعباء الاقتصادية عن أبناء الوطن في ظل هذه الظروف الحرجة.

وقرر مجلس ادارة الاتحاد الأردني للتايكواندو إعفاء جميع المراكز والاندية المنتسبة له من رسوم الاشتراكات السنوية لهذا العام 2020؛ والبالغ مجموع قيمها 33 الف دينار، أمّا بالنسبة للمراكز التي سددت هذه الرسوم في وقتٍ سابقٍ من هذا العام؛ فبإمكانهم استردادها لاحقاً عند استئناف الدوام في الاتحاد.

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