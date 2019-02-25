اتحاد التايكواندو يقيم بطولة للبومسي

عمان – الغد – قرر اتحاد التايكواندو، إقامة تصفيات المنتخبات الوطنية للبومسي، للناشئين والناشئات والأشبال والزهرات لفئة الفردي فقط يوم السابع من آذار (مارس) المقبل، ذلك بهدف تشكيل نواة منتخبات البومسي، التي ستمثل الأردن في بطولتي آسيا للبومسي للناشئين والأشبال، والتي ستقام في عمان خلال تموز (يوليو) المقبل، وحدد الإتحاد آخر موعد للتسجيل يوم الثالث تموز (يوليو) المقبل، عبر الموقع الإلكتروني للإتحاد.

وأعلن الاتحاد كذلك أسماء الناجحين بفحوصات الترقية 4-5 دان، والتي قبل يومين في صالة الأمير راشد لألعاب الدفاع عن النفس بمدينة الحسين للشباب، وتاليا أسماء الناجحين:

– الناجحون 5 دان وهم: محمد الزبيدي (الرمثا)، عبيدة الشعبي وعدي قوبر(البحيري)، محمود جبر(أبطال صويلح)، محمد الحاج حسن (النجوم)، عبدالله جمال (الفجر)، هبة الطرمان (البركان)، رادا النهار (الكوري)، ايمان اباظة (جبل عمان)، ايهاب العبادي (القوات المسلحة).

-الناجحون 4 دان وهم: مهند خضر(عالم الرياضة)، هند الخطيب (نسور المفرق)، محمود رائد وعمران بني أحمد وعادل غريب (الماهر)، أحمد الحوراني (الحوراني)، رامي الصفدي (فرسان بني كنانة)، أحمد كيوان (كيوان)، يوسف زهران (عصفور)، رعد طعامنة ومحمد جمال ومالك أبو هزيم (الفحيص)، ثائر عرب (الكوري)، رامي جروان وزياد الفقية (الليث)، يزن إحميدان (الفارس)، رواند الشبابيك (البركان)، خطاب أبو سبيتان (جبل عمان)، أنس السدة (النخبة)، محمد عثمان (النشامى).