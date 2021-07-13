اتحاد التنس يؤكد لـ “الدولي” قدرته على استضافة تصفيات كأس ديفيز

محمد عمّار

عمان – أكد اتحاد التنس قدرته على استضافة الأردن لتصفيات المستوى الثالث لكأس ديفيز، والتي من المقرر أن تقام في عمان خلال الفترة من 12-16 أيلول (سبتمبر) المقبل، بعد أن قرر الاتحاد الدولي إلغاء استضافة فيتنام التصفيات، والتي كان من المفترض أن تقام خلال الفترة من 23-29 آب (أغسطس) المقبل، حيث جاء قرار الاتحاد الدولي إلغاء التصفيات بسبب تداعيات فيروس “كورونا”.

وقال رئيس الاتحاد المهندس حازم عدس “إن الوقت المتبقي لانطلاق التصفيات غير كاف، وعلى الاتحاد الدولي تحديد موقفه النهائي من استصافة الأردن لهذه التصفيات لأنها بحاجة إلى التحضير الأمثل والمبكر، وذلك بعد نجاح الاتحاد باستضافة تصفيات المستوى الرابع والتي تأهل عنها المنتخب الوطني بعد أن صعد للمستوى الثالث مع منتخب جزر الباسفيك.

شلباية يعتذر

وعن نجم المنتخب الوطني عبدالله شلباية، أكد عدس بأنه تلقى اعتذارا من والد اللاعب عن عدم مشاركته في صفوف المنتخب الوطني في تصفيات كأس ديفيز، وذلك بسبب التحاق اللاعب بإحدى الجامعات الأميركية حسب والد اللاعب.

وأبدى عدس استياءه من قرار والد اللاعب بالاعتذار عن عدم المشاركة في هذا الاستحقاق الرسمي المهم، كون الاتحاد تبنى اللاعب عبدالله منذ أن كان في عمر الـ 7 سنوات، وقام الاتحاد بصقل موهبته والعمل على رفع مستواه الفني، والارتقاء بنجوميته، بعد أن وجد فيه التربة الخصبة للتقدم نحو العالمية، حيث نجح اللاعب وبكل اقتدار بالوصول إلى المشهد الختامي لبطولة ويمبلدون (الزوجي) مع الإسباني رينكون وخسرها أمام الزوجي اللتواني 0-2، كما خرج من الدور الثاني لمسابقة الفردي في البطولة ذاتها.

ولم يخف عدس أهمية مشاركة عبدالله شلباية في المستوى الثالث لتصفيات كأس ديفيز، لأن تواجده سيساعد الفريق بالوصول إلى المستوى الثاني للمرة الأولى في تاريخ التنس الأردني، إضافة إلى منح زملائه جرعات من الثقة من التدريبات المشتركة والمباريات، وأن تواجد اللاعب في التصفيات مطلوب بشكل قوي، وذلك لتعزيز فرصة المنتخب الوطني للمنافسة على إحدى بطاقتي المستوى الثاني، وبالتالي الدخول في معترك الفرق الآسيوية التي لها شأن كبير، وهذا الأمر سينعكس إيجابا على اللاعب ذاته الذي سيكون الرقم الصعب في التصفيات.

تواصل التدريبات

يواصل المنتخب الوطني للتنس تدريباته اليومية، حيث يخضع اللاعبون موسى قطب وكرم حتاملة إلى تدريبات صباحية بدنية بإشراف الدكتور هاشم الكيلاني، وينضمان إلى جانب اللاعبين سيف عدس وحمزة الأسود إلى التدريبات المسائية بإشراف المدير الفني للمنتخبات الوطنية رفيق بوشلاكة في الحصة المسائية، التي تعتمد على الجوانب الفنية، وذلك لأعلى درجات الجاهزية للتأهل إلى المستوى الثاني، رغم صعوبة المهمة، حيث يضم المستوى الثالث منتخبات هونغ كونغ، سيريلانكا، قطر، سورية، الكويت، جزر الباسفيك وماليزيا، مثلما تم استبعاد الفلبين بعد قرار تجميد عضوية اتحادها في الاتحاد الدولي لمدة سنتين.