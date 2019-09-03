اتحاد التنس يتأهب لإستضافة تصفيات كأس ديفيدز

عمان- الغد – يواصل اتحاد التنس، تحضيراته الإدارية والفنية لإستضافة منافسات المجموعة الآسيوية الرابعة من تصفيات كأس ديفيز، وذلك على ملاعب الإتحاد بمدينة الحسين للشباب، خلال الفترة ما بين 11-14 أيلول (سبتمبر) الحالي، بمشاركة كل من: منتخبات البحرين، الإمارات، سلطنة عُمان، السعودية، العراق، كمبوديا، الباسفيك، تركمانستان، قيرغيزستان، طاجاكستان، بنغلاديش، غوام، منغوليا، إلى جانب المنتخب الوطني.

وأشار رئيس إتحاد التنس المهندس حازم عدس، أن قرار الأتحاد الدولي بمنح الأردن شرف إستضافة تصفيات المجموعة الرابعة، يؤكد ثقة المسؤولين في الاتحاد الدولي، بالتميز الأردني على صعيد استضافة وتنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى، وفي ظل أجواء الأمن والأمان التي يتمع بها الأردن على الدوام.

ووجه م. عدس، الشكر إلى الاتحاد الدولي للتنس، على الثقة الممنوحة للإتحاد الأردني للتنس من أجل تنظيم التصفيات.

المنتخب الوطني يواصل تدريباته

وفي ذات السياق، يواصل المنتخب الوطني تدريباته اليومية على ملاعب الإتحاد بإشراف المدرب التونسي رفيق بوشلاكه، حيث يخضع المنتخب لسلسلة من التدريبات الصباحية والمسائية، وذلك بهدف تحقيق افضل النتائج في البطولة وتحقيق الطموح في التأهل للمستوى الثالث حسب التصنيف العالمي.

ويضم المنتخب كل من اللاعبين: موسى القطب، سيف عدس، محمد العيسوي وعبدالله شلباية، فيما كابتن الفريق نجم المنتخب الوطني سابقا أحمد الحديد وسبق للاعبي المنتخب أن شاركوا في تصفيات سابقة للمجموعة الرابعة، وسبق أيضا أن تأهل المنتخب الوطني قبل عدة سنوات الى المستوى الثالث، في التصنيف الآسيوي لكأس ديفيز.

ومن المقرر أن تبدأ وفود المنتخبات المشاركة بالوصول الى عمان يوم 9 من الشهر الحالي، حيث سيتم إجراء القرعة يوم 10 منه، فيما تنطلق المنافسات الرسمية صباح يوم الأحد المقبل، على ملاعب الإتحاد.

وينتظر أن تحظى مباريات التصفيات بمتابعة جمهور كبير من محبي رياضة التنس، ومن مختلف الفئات العمرية.