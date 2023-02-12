اتحاد الجامعات العربية: المرحلة المقبلة ستشهد ظهور وظائف جديدة للشباب بنسبة 50 %

قال أمين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة إن المرحلة المقبلة ستشهد ظهور وظائف جديدة للشباب تعتمد على المعلوماتية والإبداع والابتكار وريادة الأعمال بنسبة 50 بالمئة بينما ستختفي 50 بالمئة من الوظائف التقليدية في العالم بحلول عام 2030.

واضاف سلامة خلال حفل افتتاح البرنامج التدريبي لاعداد القائد العربي الذي عقد في مدينة اقصر المصرية أخيرا إن التطورالمتسارع في العلوم والتكنولوجيا نقل العالم خاصة الدول المتقدمة من اقتصاد المعلومات الى الاقتصاد الرقمي والمعرفي.

واوضح سلامة خلال حفل افتتاح البرنامج الذي ينفذه اتحاد الجامعات العربية بالتعاون مع وزاتي التعليم العالي والشباب والرياضة المصريتين ان الإقتصاد الرقمي يعزز النمو الإقتصادي للدول بما لا يقل عن أربعة أضعاف مقارنة بالطرق التقليدية الأخرى، حيث وصل معدل الإقتصاد الرقمي حوالي 24% من حجم الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

واشار في بيان صحفي صدر عن اتحاد الجامعات العربية اليوم الى ان أغلب الاقتصادات العربية تعاني من معدلات بطالة عالية، خاصة في فئة الشباب، حيث تبلغ نسبة البطالة الى ما يقارب 28 بالمئة من مجمل خريجي الجامعات العربية مقدرا عدد الوظائف التي تحتاجها الدول العربية سيتجاوز 60 مليونا خلال العقدين القادمين.

وقال خلال الحفل الذي حضره الامين العام المساعد لاتحاد الجامعات العربية الدكتور خميسي حميدي ومديرة الادارة في الاتحاد لينا البيطار ” انني على قناعة إن الشباب الذين يشكلون نصف سكان البلاد العربية هم المحرك والدافع الرئيسي للعملية التنموية، وأن الشباب هم وسيلة التنمية وغايتها، ولذلك يجب أن نستمر في الاستثمار في الشباب من خلال التعليم والتدريب وتزويدهم بالمهارات والخبرات، حتى يظل الشباب العربي على درجة عالية من الإبداع والتميز.

وأضاف ” لذا، لن نتخلى عن دورنا في دعم الشباب والحرص على تزويدهم بأدوات المعرفة بمهارات الثورة الصناعية الرابعة التي تتمحور حول التفكير النقدي، وإدارة الأفراد، والذكاء العاطفي، والقدرة على إصدار الأحكام وحل المشكلات وكذلك المعرفة الإبداعية لتتوافق مع احتياجات سوق العمل حاضرا ومستقبلا، حتى تنالوا طموحاتكم وتتحقق طموحات أوطاننا.

واكد الدكتور سلامة ان تنفيذ هذا البرنامج بالتعاون مع معهد إعداد القادة للطلبة العرب في جمهورية مصر العربية والمجلس العربي للتدريب والإبداع الطلابي التابع لاتحاد الجامعات العربية، تأكيدا لأهمية الشراكة والتعاون على المستوى العربي والإقليمي والعالمي بما يسهم في تعزيز التواصل والتشبيك بين الشباب في كل مكان.

وتضمن البرنامج التدريبي العديد من المحاضرات حول (الشباب والتدريب، ودور طلاب الجامعات العربية فى مواجهة الافكار المتطرفة والهدامة، وأخرى عن مصر المكان والمكانة، ومحاضرة عن القيادة الكاريزمية، وفن الاتيكيت والبروتوكول للقائد الناجح، ومحاضرة حول الأمن القومي المصري وارتباطه بالأمن القومي العربي.

واشتمل البرنامج على تنفيذ نموذج المُحاكاة الأول لاجتماع المجلس التنفيذي الثاني للدورة (54) لاتحاد الجامعات العربية، حيث يهدف البرنامج إلي تمكين الشباب حتى يكونوا قادة المستقبل، وللمساهمة في تعليم الطلاب المشاركين، الالتزام والتمسك بالصواب والحفاظ على المُعتقدات الدينية السمحة والموروثات الثقافية والمجتمعية والابتعاد عن الأفكار المتطرفة والهدامة ومحاربة الشائعات، ونشر السلام المجتمعي داخل البلدان العربية، وتدعيم قيم المواطنة.