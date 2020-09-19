اتحاد الجامعات العربية: نعمل على توجيه الطاقات الشبابية العربية لتحقيق التنمية المستدامة

عمان- الغد- قال امين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة ان الاتحاد يعمل على توجيه الطاقات الشبابية العربية في مسارات فاعلة انتاجيا في مختلف المجالات للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في البلدان العربية .

وأضاف سلامة خلال توقيع اتحاد الجامعات العربية اتفاقية تعاون مع المُنتدى الفكر العربي اليوم السبت ان الاتحاد اصبح اكثر اهتماما بقضايا الشباب العربي التي تعد في صلب القضايا المتعلقة بمستقبل الامة العربية ومقدراتها .

وأوضح ان هذه الاتفاقية تأتي تجسيداً للرؤية المُشتركة في الغايات والاهداف بين المؤسستين، والتي تسعى كلٍ منهما الى العمل من أجل النهوض بالمستوى الثقافي والعلمي لدى المُجتمعات العربية خصوصاً ما يتعلق منها بفئة الشباب التي تُشكل غالبية مكونات المجتمعات العربية.

ورحب الدكتور سلامة بالاتفاقية قائلا ” نرحب باستمرار التعاون بين الاتحاد والمنتدى بمنظور اشمل، وبتشاركية اكثر فاعلية على المستوى العربي والدولي مؤكدا ان الاتحاد سيقوم بالتنسيق مع المُنتدى لإقامة عدد من الفعاليات العلمية والاكاديمية التي تنسجم مع توجهات الطرفين وتؤثر ايجابا بمسيرة كل منهما العملية”.

من جانبه أشار الامين العام لمنتدى الفكر العربي الدكتور محمد ابو حمور الى الدور الهام الذي يقوم به اتحاد الجامعات العربية في تطوير مستوى التعليم العالي في الجامعات العربية موضحا ان الإنطلاقة الجديدةً التي ستبدأ بين الطرفين عقب توقيع الاتفاقية، التي اشتملت على عدد من البنود العملية التي تهدف الى تعزيز المفاهيم الثقافة العربية وتُحقق الرؤيا المُشتركة بين الجانبين.

وأبدى الدكتور ابو حمور استعداد المُنتدى التعاون التام مع الاتحاد لتنفيذ الفعاليات التي سيتم الاتفاق عليها لاحقاً.

ووقع الاتفاقية امين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة وعن المنتدى امينه العام الدكتور محمد ابو حمور بحضور الامين العام المساعد للاتحاد الدكتور خميسي حميدي.