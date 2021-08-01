اتحاد الجامعات العربية يبحث عقد المؤتمر العربي الروسي وتفعيل منتدى الشباب الروسي العربي

عمان – الغد- بحث الامين العام لاتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة والوفد المرافق له لدى لقائه رئيس جامعة موسكو لومونوسوف الحكومية ورئيس اتحاد الجامعات الروسية الدكتور فكتور سادوفنيتشي سبل تسيهل عقد المؤتمر العربي الروسي الثالث العام المقبل وتعزز العلاقات العلمية والاكاديمية بين الجامعات العربية والروسية.

ووفقا لبيان صحفي صدر عن اتحاد الجامعات العربية اليوم الاحد فقد ناقش الجانبان خلال اللقاء الذي عقد في موسكو خلال زيارة رسمية يقوم بها امين عام اتحاد الجامعات العربية والوفد المرافق له زيادة تفعيل منتدى الشباب الروسي العربي بشكل اوسع لتعزيز الصداقة وتبادل الثقافي بين الجانبين .

واشار الدكتور سلامة الى اهمية التعاون الروسي العربي في المجال الاكاديمي والعلمي بين الجامعات العربية والذي اصبح يشهد تقدماً ملموساً في الآونة الاخيرة مؤكدا اهمية عقد المؤتمر العربي الروسي الثالث العام القادم في جامعة جدارا الاردنية خصوصا بعد النجاح الذي حققه المؤتمر الاول والثاني بين الجانبين.

وقدم سلامة للجانب الروسي شرحاً حول ابرز المشروعات والخطط الاستراتيجية الذي يقوم الاتحاد بتنفيذها والتي من ابرزها التصنيف العربي للجامعات ومشروع قاعدة الدوريات العربية الخاصه بقاعدة البيانات الدولية سكوبيس والخطة الاستراتيجية للاتحاد وعدد من المشاريع الاكاديمية التي يتم تنفيذها بالتعاون مع جامعة الدول العربية وعدد من المنظمات والمؤسسات العربية والدولية .

واكد ضرورة تفعيل مذكرة التعاون بين جامعة الدول العربية وجمهورية روسيا الاتحادية خصوصاً في الماده الثانيه من المذكرة بتوسيع الخبرة في المجالات العلمية والتكنولوجية والبحوث العلمية والتعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والتعليم والثقافة وتنمية الموارد البشرية.

بدوره اكد رئيس جامعة موسكو ورئيس اتحاد الجامعات الروسية الدكتور سادوفينتشي انه سيسعى الى تنفيذ بنود هذه الاتفاقية وزيادة حجم التعاون في المجالات العلمية والاقتصادية والاجتماعية مع الجانب العربي .

واوضح الدكتور سادوفينتشي رئيس اتحاد الجامعات الروسية الذي يضم ١٥٠٠ جامعة حكومية روسية ، ان أتحاد الجامعات الروسية واتحاد الجامعات العرببة اسهما في تقريب وجهات النظر بين الجانبين في العديد من المجالات الاكاديمية والثقافية، وان الجانب الروسي لديه اهتمام كبير بتطوير هذه العلاقات المشتركة التي من خلالها يتمكن الجانبين من تحقيق اهدافهما بنجاح.

وتطرق الى ضرورة الارتقاء بدور منتدى الشباب الروسي العربية الذي يأمل ان يكون قاعده واسعة للتعاون بين الشباب لتبادل التقافة والمعرفة وتعزيز الصداقة .

وعلى هامش الزيارة تم توقيع مذكرة تفاهم بين اتحاد الجامعات العربية والذي يمثله الدكتور سلامة مع منظمة الشعوب الاورواسيوبة والامين العام للمنظمة الدكتور بلانتيوف والتي حددت آلية ومباديء التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين.