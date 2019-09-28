اتحاد الجامعات العربية يبحث مع “الالسكو” سبل النهوض بمستوى التعليم العالي

عمان- الغد- بحث الامين العام المساعد لاتحاد الجامعات العربية الدكتور خميسي حميدي لدى لقائه الامين العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ” الالكسو” الدكتور محمد ولد أعمر سبل النهوض بمستوى التعليم العالي في الوطن العربي .

وجاء اللقاء على هامش مشاركة الدكتو خميسي في الاجتماع الثاني للجنة الدائمه للبحث العلمي والابتكار التي اختتمت أعمالها في تونس بتنظيم من المنظمه ( الالكسو ) بمشاركة ممثلي عن الدول العربية وبعض المنظمات والهيئات الدولية.

ووفقا لبيان صحفي صدر عن اتحاد الجامعة العربية بعمان اليوم السبت فقد اكد الدكتور خميسي أهمية البحث العلمي ودوره في النهوض بالمجتمعات والأمم، وتحسين مستوى حياة الأفراد والمُحتمعات بوجه عام.

وأشار الى الجهود التي يبذلها الاتحاد مِن خلال صندوق تمويل البحث العلمي التابع له في اعداد الأهداف والغايات التي يطمح الاتحاد لتحقيقها بالاضافة الى تحديد أولويات البحث العلمي وابرز الموضوعات التي تتصدر الاحتياجات الضرورية لدى المجتمعات العربية موضحا ان الاتحاد يسعى من خلال عدة جهات دولية مانحة بالعمل من أجل توفير مصادر للتمويل .

من جانبه اشار الدكتور ولد أعمر الى أهمية التكامل والتنسيق المشترك بين الاتحاد والمنظمة بإعتبارهما ابرز المؤسسات العربية المعنية بتطوير مستوى التعليم العالي في الجامعات العربية.

وثمن دور الاتحاد في زيادة مستوى التعاون العربي العربي ، والعربي الدولي، مما يسهم في توطيد العلاقات الاكاديمية بين جميع الأطراف المعنية بتحسين وتطوير مستوى التعليم ، بالاضافة الى اتاحة الفرص للتبادل العلمي والثقافي وتبادل الخبرات .

يشار الى ان الاتحاد يقوم بتنفيذ الخطة الاستراتيجية التي أعدتها الامانه العامه للاتحاد مؤخراً ، وقدمت تصوراً واضحاً للمراحل العملية المُستقبلية التي يجب التركيز عليها لغاية عام ٢٠٣٠ .