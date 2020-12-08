اتحاد الجامعات العربية يضع إطارا عربيا موحدا لمعايير الجودة

عمان-الغد- قال أمين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة أن الاتحاد وضع إطارا عربيا موحدا لمعايير توكيد النوعية والجودة في مؤسسات التعليم العالي العربية التي تطرح برامج التعليم “عن بعد” يمكن تطبيقه في وقت الأزمات.

وقال بيان صحافي صدر عن الاتحاد اليوم الثلاثاء ان الدكتور سلامة بين خلال مشاركته في المؤتمر الدولي الثاني الذي جاء بعنوان “ضمان الجودة والتحديات في مؤسسات العالي العربية” ان الاتحاد اصدر دليلا علميا لجودة برامج التعلم عن بعد يمكن يسمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة بشكل واسع في التعلم عن بعد.

وأضاف سلامة خلال المؤتمر الذي استضافته جامعة مدينة السادات في مصر ان الجودة في التعليم العالي إحدى وسائل تحسين وتطوير نوعية التّعليم والنهوض بمستواه في عصر العولمة الذي يُمكن وصفه بانه عصر الجودت التي اصبحت ضرورة ملحة تمليها التغيرات المتسارعة التي يشهدها قطاع التعليم العالي في جميع أنحاء العالم ومتطلبات الحياة العصرية.

وأشار الى ان ضمان جودة التعليم العالي هو وسيلة للتحقق من ان المعايير الاكاديمية المستمدة من رسالة المؤسسة التي تم تعريفها وتحديدها وتحقيقها بما يتوافق مع المعايير المناظرة لها سواء قوميا اوعالميا ما يسهم في زيادة قدرة مؤسسات التعليم العالي العربية على التنافس مع نظيراتها إقليمياً ودولياً.

بدوره قدم الامين العام المساعد للاتحاد الدكتور عبد الرحيم الحنيطي وعضو مجلس المجلس العربي لضمان الجوده والاعتماد الدكتور على حمية خلال فعاليات المؤتمر ورقة علمية بعنوان “معايير التعلم عن بُعد وفق معايير أتحاد الجامعات العربية” .

على هامش المؤتمر نظمت ثلاث ورشات علمية حول ضمان الجوده والتحديات التي تواجه مؤسسات التعليم العالي وجاءت الورشة الأولى بعنوان ” متطلبات اعتماد البرامج في ضوء مستجدات سوق العمل وتصنيف الجامعات دولياً ” والورشة الثانية بعنوان ” تدويل الجامعات وفرص استثمار التحول الرقمي” والورشة الثالثه بعنوان ” معايير التعلم عن بُعد وفق معايير أتحاد الجامعات العربية”.

كما نظم على هامش المؤتمر دورة مُتخصصة في تأهيل المُقيم الخارجي وفق معايير اتحاد الجامعات العرببة تحدث فيها عدد مِن خُبراء ضمان الجوده والإعتماد الاكاديمي .