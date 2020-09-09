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اتحاد الجامعات العربية يعزي السودان بضحايا الفيضانات

منذ ساعتين

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عمان- الغد- أعرب أمين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة عن خالص التضامن مع اشقاءنا السودانيين حكومة وشعبا جراء السيول والفضيانات التي تجتاح البلد الشقيق.

وقدم الامين العام في بيان رسمي صدر عن الاتحاد اليوم الاربعاء وبالنيابة عن رؤساء الجامعات العربية وامناء ومدراء المؤسسات الاكاديمية التابعة للاتحاد وأسرة الامانة العامه تعازيه الحاره للحكومة والشعب السوداني الشقيق بضحايا الفيضانات.

وتنمى الدكتور سلامة للجرحى والمُصابين الشفاء العاجل والسلامة للمواطنين الذين تضررت منازلهم نتيجة الفيضانات وعودتهم لمنازلهم آمنين بأسرع وقت ممكن .

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