اتحاد الجمباز ينجز عاما من الحضور “الفني” والإداري اللافت

عمان-الغد– حقق اتحاد الجمباز، جملة إنجازات فنية وإدارية، خلال حضوره الإداري من جانب، ومشاركة المنتخبات الوطنية للجنسين في مختلف المحافل الخارجية من جانب آخر.

وفي هذا التقرير، نستعرض أبرز إنجازات الاتحاد خلال العام المنصرم 2019.

إنجازت فنية

وتجسد أبرزها، في فوز لاعب المنتخب الوطني أحمد أبو السعود، بذهبية (حصان المقابض) في بطولة آسيا للجمباز التي أقيمت في منغوليا خلال شهر حزيران (يونيو) الماضي، وحل زميله مجدي الحمود على المركز الثامن على جهاز (الحركات الأرضية).

وعلى المستوى العالمي، شارك الاتحاد في بطولات دولية عدة، أبرزها بطولة العالم للجمباز في ألمانيا أواخر أيلول (سبتمبر) الماضي، وسلسلة كأس العالم للجمباز في قطر خلال آذار (مارس) الماضي، والبطولة نفسها في ألمانيا خلال تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وكذلك سلسة كأس التحدي في سلوفينيا أواخر أيار (مايو) الماضي، وفي تركيا أواخر آب (أغسطس) الماضي، ومن خلالها حل اللاعب مجدي الحمود في المركز 31 في التصنيف الدولي لهاز (الحركات الأرضية) لسلسلة كأس التحدي للعام 2019، فيما حل اللاعب أحمد أبو السعود بالمركز 11 على جهاز (حصان الحلق).

وأدى اللاعب أحمد أبو السعود حركة جديدة على (حصان المقابض) في بطولة كأس التحدي في سلوفينيا؛ حيث سيقوم الاتحاد الدولي للجمباز بإضافة اسم اللاعب على هذه الحركة في القانون الدولي للجمباز.

وشارك (الجمباز) في بطولة دول البحر الأبيض المتوسط، التي أقيمت في إيطاليا خلال أيلول (سبتمبر) الماضي، وكانت المشاركة من خلال اللاعب الناشئ أحمد سلامة، وكانت أول مشاركة دولية للاعب.

وحقق منتخب الجمباز 9 ميداليات ملونة في البطولة العربية للجمباز التي أقيمت في تونس أواخر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي؛ حيث نال اللاعب أحمد أبو السعود ذهبية (حصان الحلق)، وفاز مجدي الحمود بذهبية (الحركات الأرضية)، ونال سليم ناغوج فضية (جهاز الحلق وبرونزية القفز)، فيما فازت اللاعبة سارة الصباح ببرونزية بـ(برونزية الفردي العام، وفضية الكرة، وبرونزية الصولجان، وبرونزية الحبل، وبرونزية الشريط).

حضور إداري لافت

استقبلت سمو الأميرة رحمة بنت الحسن رئيسة اتحاد الجمباز، في عمان، كلا من رئيس الاتحاد الدولي للجمباز، وأمين عام الاتحاد الدولي، خلال الزيارة التي قاما بها إلى الأردن.

وشاركت أمينة سر اتحاد الجمباز نهى حتر، في اجتماع المكتب التنفيذي لاتحاد دول البحر الأبيض المتوسط، الذي عقد في تركيا مطلع شباط (فبراير) الماضي، وشاركت كذلك في اجتماع لجنة المرأة في سانت بيترسبرغ، والذي عقد على هامشه منتدى القيادة الذي شاركت به حتر بصفتها عضوا في لجنة المرأة في الاتحاد الدولي، وحضرت الاجتماع أيضا من الاتحاد ماريا بركات.

وشاركت حتر في اجتماع مجلس إدارة اتحاد دول المتوسط للجمباز في مالطا خلال أيار (ماير) الماضي، وفي اجتماع المكتب التنفيذي والجمعية العمومية لاتحاد دول البحر الأبيض المتوسط في إيطاليا خلال أيلول (سبتمبر) الماضي؛ حيث تشارك حتر في تلك المناسبات على نفقتها الخاصة.

ومندوبا عن اتحاد الجمباز، حضر الحكم الدولي منير صقر جلسات الاتحاد العربي، نظرا لتواجده كحكم في البطولة العربية؛ حيث قام مجلس إدارة الاتحاد العربي وبمبادرة منه بترشيح نهى حتر لتكون نائباً لرئيس الاتحاد العربي لشؤون المرأة، وعبر تصويت جميع الدول المشاركة في الاجتماع. ونظم الاتحاد ورشة تدريبية لمعلمي التربية الرياضية في وكالة الغوث، وإستضاف الاتحاد في مركز الأميرة رحمة للجمباز، بطولة الاستقلال المدرسية، وتولى حكام الاتحاد تحكيم البطولة.

وشارك الاتحاد في حفل جائزة الملك عبدالله للياقة البدنية، بعرض نال إعجاب الحضور، واستضاف الاتحاد نشاطا داخليا لمنظمة مكافحة المنشطات الأردنية.

دورات ومشاركات للمدربين والحكام

شارك اتحاد الجمباز في دورات المدربين التي عقدها الاتحاد الدولي للجمباز/ الأكاديمية الدولية؛ حيث حصلت المدربتان سيمونا بركات وريتا عبدالله على المستوى الأول في مصر خلال آب (أغسطس) الماضي، وحصل محمد الأخضر على المستوى الثالث، وهو أعلى مستوى تدريب في الأكاديمية الدولية، وذلك في كازاخستان خلال تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.

واستضاف الاتحاد دورة التدريب الآسيوية، التي يقيمها الاتحاد الآسيوي بدعم من الاتحاد الدولي، وبحضور الخبيرة واللاعبة الأولمبية نيللي كيم، والخبير الأميركي هيسوس فازكويز، وشارك فيها 19 مدربا من خمس دول آسيوية. وفي ضوء العلاقة الجيدة التي تربط الاتحاد برئيس الاتحاد الدولي والاتحاد الياباني، قام الأخير باستضافة معسكر تدريبي للاعبي المنتخب الأول رجال في طوكيو على نفقة الاتحاد الياباني.

وشارك الاتحاد في دورة “الباركور”، التي أقامها الاتحاد الآسيوي في قطر، من خلال المدربين نعمتي الهندي ومحمد الأخضر في شهر شباط (فبراير) الماضي.