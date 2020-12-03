اتحاد الجمعيات الخيرية يوزع عددا من الأسرّة الطبية لذوي الاحتياجات

عمان- وزع الاتحاد العام للجمعيات الخيرية، بالتعاون مع اتحاد الجمعيات الخيرية لمحافظة العاصمة، عددا من الأسرّه الطبية، بدعم من جمعية LDCS الأمريكية، في مقر الاتحاد العام، اليوم الخميس.

حضر التوزيع، حسب بيان للاتحاد صدر اليوم، رئيس الهيئة الإدارية المؤقتة للاتحاد العام للجمعيات الخيرية، ظافر البسطامي، ومدير عام الاتحاد العام، ومدير الإغاثة الخيرية، ومديرة العلاقات العامة والمشاريع ورئيس قسم اللوازم في الاتحاد العام. وثمن البسطامي جهود منظمة LDSC الأمريكية في دعم الأسر الأردنية المحتاجة وذوي الاحتياجات الخاصة في المملكة.

ويأتي المشروع تلبية لاحتياجات المرضى الفقراء وذوي الاحتياجات الخاصة، الذين لا يستطيعون شراء سرير طبي، ولتحسين الوضع الصحي لهم، ضمن الأسس والمعايير المتفق عليها مع جمعية LDSC الأمريكية؛ حيث جرى التوزيع في أغلب محافظات المملكة. بترا